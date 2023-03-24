В рамках нацпроекта и плана «На Севере – жить» в 2023 году в Мурманской области благоустроят новые объекты

В 2023 году в Мурманской области продолжится благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, начнется преображение восьми новых общественных пространств, в Оленегорске и Ковдоре стартует реализация двух проектов – победителей Всероссийского конкурса. Будут установлены новые детские и спортивные комплексы. Мероприятия проходят в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и стратегического плана «На Севере – жить».

В рамках нацпроекта и плана «На Севере – жить» за 4 года в Мурманской области благоустроены: дворовые территории 873 многоквартирных домов; 93 общественные территории; реализованы 13 проектов – победителей и 3 проекта – финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях; установлены 255 детских игровых и спортивных комплексов; смонтирована архитектурно – художественная подсветка на 35 объектах в историческом центре Мурманска; благоустроены 6 видовых площадок в Мурманске.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, с 15 апреля по 31 мая Мурманская область вновь присоединится к Всероссийскому онлайн голосованию на платформе 51.gorodsreda.ru по выбору объектов или дизайн-проектов благоустройства на следующий год.

Сейчас продолжается формирование команды добровольцев, основной задачей которых станет информирование граждан о возможности участия во Всероссийском онлайн голосовании, а также о представленных объектах по благоустройству. Присоединится можно по ссылке.