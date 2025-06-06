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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.25 17:30

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на объездной Кандалакши начались дорожные работы

На региональных дорогах Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Кандалакшском округе стартовали дорожные работы, подрядная организация приступила к ремонту объездной автомобильной дороги Кандалакши. Общая протяжённость запланированного ремонта – 8,6 км.

Дорожники завершили подготовительные работы по организации дорожного движения – выставлены временные дорожные знаки и информационные щиты. В настоящее время на объекте выполняется фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части.

В процессе ремонта запланировано обновление дорожного полотна, укрепление и планировка обочин с добавлением материала от фрезерования, а также нанесение горизонтальной разметки.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, объездная дорога города Кандалакши была принята в областную собственность и передана в оперативное управление «Мурманскавтодору» в начале 2022 года. Данная дорога образована из нескольких муниципальных участков, соединив федеральную трассу Р-21 «Кола» с улично-дорожной сетью города и региональной дорогой Кандалакша – Полярные Зори.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548039/#&gid=1&pid=3

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