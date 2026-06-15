В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» начался ремонт путепровода моста через Кольский залив

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на прошлой неделе стартовали работы по ремонту путепровода, который является частью моста через Кольский залив. Речь идёт об эстакаде на левом берегу — сложной системе дорог и мостов, позволяющей водителям съезжать с Кольского моста и заезжать на него.

Путепровод, где сейчас работают дорожники, — один из ключевых элементов этой развязки: он проходит прямо над автомобильной дорогой, принимая на себя интенсивный транспортный поток.

Сооружение было построено в 2005 году. Его общая протяжённость — 90,81 метра. Почти 20 лет интенсивной эксплуатации сделали своё дело: некоторые конструктивные элементы заметно изношены и требуют замены и ремонта.

Общая протяжённость ремонтируемого участка вместе с левобережной развязкой составит около 1,5 километра.

Дорожные службы приступили к работам в соответствии с установленным графиком. Подрядной организацией выполнен комплекс подготовительных и организационных мероприятий: на объекте размещены временные технические средства организации дорожного движения и установлены информационные стенды. Указанные элементы обеспечивают заблаговременное информирование участников движения о производстве работ и вводимых ограничениях. На информационных стендах указаны сроки производства работ и контактные данные ответственных лиц.

В настоящее время подрядчик приступил к демонтажным работам. Выполняется разборка существующего мостового барьерного ограждения и подлежащих замене деформационных швов. Работы осуществляются поэтапно, по одной половине проезжей части, что позволяет сохранить движение транспорта.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в процессе ремонта будет заменено дорожное покрытие левобережной транспортной развязки, а также обновлено барьерное ограждение на путепроводе, выполнена замена деформационных швов и ремонт опор на путепроводе. На выполненные работы и применённые материалы устанавливаются гарантийные обязательства в соответствии с условиями государственного контракта и действующим законодательством.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569370/#&gid=1&pid=3