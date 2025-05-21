В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют дороги, ведущие к детским досуговым учреждениям

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в городе Мурманске будут ремонтироваться дороги, ведущие к детским досуговым и развлекательным учреждениям, а также зонам активного отдыха.

Так, в текущем сезоне будет отремонтирована дорога на улице Полярные Зори от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина, ведущая к Детской театральной школе. На сегодняшний день на объекте выполняются демонтажные работы. Протяженность ремонта составит 1,87 км.

В Ленинском административном округе запланирован ремонт проспекта Героев-североморцев. Дорожные работы будут проходить через весь административный округ, протяжённость ремонта составит чуть более 3 км. Автомобильная дорога на указанном проспекте ведёт к аллее Поколений, которая расположена на улице Хлобыстова. На аллее имеются площадки, как для малышей, так и для более взрослых детей. Далее проспект ведёт к Семёновскому озеру, на прилегающей территории которого имеются детские аттракционы, спортивные и игровые площадки. Кроме того, на территории Семёновского озера находится Центр образования «Лапландия», где функционирует детский технопарк, центр детско-юношеского туризма и краеведения и центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ранее на данном проспекте в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован участок от проезда Серпантин до улицы Александрова.

На улице Старостина запланирован ремонт дороги на участках от Верхне-Ростинского шоссе до улицы Приозерной и от улицы Карла Маркса до улицы Мира. Указанная дорога ведет к детской студии рисования, а также к детской велошколе. Общая протяжённость ремонта составит почти 1,3 км.

В ходе ремонтных работ будет произведена замена асфальтобетона на проезжей части и тротуарах, обновлены бордюры и пешеходные ограждения, а также восстановлены колодцы и обновлены люки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/