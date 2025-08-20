В рамках нацпроекта «Кадры» можно пройти бесплатное по направлению «Гостиничное дело»

Обучение будет проходить на базе Академии гостеприимства «Космос» в очно-заочном формате, длительность обучения зависит от выбранных программ и составляет 4 либо 7 недель. Теорию можно изучить в онлайн формате, а практические занятия пройдут в отеле «Космос» в Мурманске.

Программы профессионального обучения: Администратор в гостиной сфере; Специалист по премиум-сервису; Менеджер службы гостиничного хозяйства; Менеджер службы приема и размещения.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, каждая программа будет организована в два потока: 1 поток - начало обучения с 10 сентября. Приём заявок завершается 20 августа; 2 поток - начало обучения с 15 октября. Приём заявки завершается 23 сентября.

Вся подробная информация о программах доступна на едином портале «Работа России».

Инструкция по записи на программу.

Контактное лицо от академии для заинтересованных органов власти и организаций – Гришина Мария Сергеевна, +7(919) 665-70-56, info@cosmosacademy.ru.

