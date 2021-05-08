В рамках нацпроекта «Культура» в Кольской районной детской школе искусств появились новые инструменты и оборудование

В Кольской районной детской школе искусств появились новые музыкальные инструменты и оборудование. Средства на приобретение – более четырех миллионов рублей из федерального и муниципального бюджетов – были выделены в рамках нацпроекта «Культура».

На полученные средства в школу закупили три пианино российского производства «Михаил Глинка» и два пианино японского производства «KAWAI», которые отличаются надежностью и качественным звучанием.

В концертном зале школы появились новые кресла. За основу были взяты модели кресел в Мурманской областной филармонии: использованы в основном натуральные породы дерева и минимум мягких элементов, что позволяет улучшить акустические данные зала.

Кроме того, в теоретическом классе будет установлено интерактивное оборудование, которое позволит сделать занятия более динамичными, запоминающимися и увлекательными.

Также в распоряжении ребят появились интерактивные пособия – шесть дисков с учебным материалом по сольфеджио и музыкальной литературе.

Сегодня в Кольской районной детской школе искусств состоялась презентация нового оборудования: ученицы 7-го класса школы искусств сыграли на новых инструментах произведения Чайковского и Тарапатовой. Возможности инструментов и исполнительское мастерство воспитанников школы искусств оценила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

«В Мурманской области очень сильная академическая школа музыкального образования. Наши юные музыканты традиционно демонстрируют высокий уровень подготовки – мы в очередной раз убедились в этом, присутствуя на выступлениях учеников Кольской районной детской школы искусств во время сегодняшней презентации. Очень важно поддерживать интерес и желание юных северян учиться в музыкальных школах, а также помогать преподавателям передавать профессиональное мастерство, переоснащая школы и приобретая новые инструменты и оборудование. Этому способствует нацпроект «Культура» – учреждения дополнительного образования в сфере культуры ежегодно участвуют в конкурсном отборе и получают средства на улучшение условий обучения», – отметила Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, новые инструменты ребята смогли опробовать, не дожидаясь начала нового творческого сезона, – уже сейчас ученики будут демонстрировать свое мастерство, сдавая экзамены и академические зачеты.

В целом в этом году в рамках нацпроекта преобразования ждут девять музыкальных школ и школ искусств региона – шесть из них получат новое оборудование и инструменты, еще в трех будет произведен капитальный ремонт.