В рамках нацпроекта «Культура» в школах искусств Колы и Мурманска продолжаются капитальные ремонты

Организация качественного и комфортного обучения юных северян творчеству и искусству – одна из приоритетных задач правительства Мурманской области и регионального министерства культуры. Благодаря активному участию Заполярья в реализации национального проекта «Культура», который уделяет большое внимание обновлению образовательных учреждений в сфере культуры, удается существенно улучшить условия обучения детей искусству и творчеству. Ход ремонтных работ на двух объектах – Детской художественной школе Мурманска и Кольской районной детской школе искусств – проверил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Детская художественная школа Мурманска в следующем году планирует переехать в новое, капитально отремонтированное здание. Учреждение расположится в здании бывшей школы № 12 на улице Полярной Дивизии. Капитальный ремонт, стоимость которого составит более 214 млн рублей, проводится за счет средств федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Культура», а также средств регионального и муниципального бюджетов. После завершения всех работ коллектив и ученики школы обретут новый просторный и современный дом, который будет оборудован выставочным и концертным залом, комфортными кабинетами для занятий скульптурой, живописью, компьютерной графикой и другими художественными дисциплинами.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, преобразования также ждут Кольскую районную детскую школу искусств. В рамках нацпроекта «Культура» в мае этого года в школе появились новые музыкальные инструменты, интерактивное оборудование и учебные пособия, а в сентябре начались работы по капитальному ремонту фасада школы. Ремонт планируется завершить до конца 2021 года, на обновление облика школа получила из федерального бюджета более 27 млн рублей.

«На сегодняшний день в школах искусств, художественных и музыкальных школах региона обучается более 12 тысяч детей. Мы планируем продолжать работу по обновлению учреждений образования в сфере культуры для того, чтобы наши талантливые ребята могли реализовывать творческий потенциал, учиться и повышать своё мастерство, не выезжая из родного региона», – отметил Тимур Давлетшин.