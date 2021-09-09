В рамках нацпроекта «Культура» завершены преобразования в двух детских школах искусств ЗАТО Александровск

Организация качественного и комфортного обучения юных северян творчеству и искусству – одна из приоритетных задач Министерства культуры Мурманской области. В течение последних лет обновление материально-технической базы регулярно проходит во многих школах искусств региона. В 2021 году два учреждения, расположенные в ЗАТО Александровск, преобразились благодаря поддержке в рамках нацпроекта «Культура».

Так, в городе Гаджиево завершен капитальный ремонт кровли и фасада школы искусств. Стоимость ремонтных работ оценивается в 6,4 млн рублей, ремонт начался в апреле этого года. Теперь школу выделяет яркий облик, который точно настроит учеников и педагогов на творческий лад. Очень важно, что новый учебный год дети начнут уже в этом обновленном здании – перемены обязательно помогут привлечь ребят к занятиям творчеством и вдохновят их на новые свершения.

Как сообщает региональное Министерство культуры, обновления коснулись и Детской школы искусств Полярного. Фонд учреждения пополнился новым оборудованием и инструментами: комплектами интерактивного оборудования и учебными пособиями, ноутбуками, графическими планшетами, мультстудиями, хоровыми станками, танцевальной обувью, муфельной печью и наглядными пособиями для учащихся художественного отделения. Появился большой концертный рояль, 3 акустических и 5 цифровых пианино, 3 виолончели, 2 гитары, изготовленные на заказ балалайка прима и домра прима ручной работы, баян «Тула». На эти цели школа получила 6,7 млн рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Изменения позволят юным ученикам школы ещё больше раскрыть свои таланты и повысить профессиональное мастерство.