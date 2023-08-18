В рамках нацпроекта «Образование» и плана «На Севере – жить» в Мурманске продолжается строительство школы на улице Советской

Школа на Советской рассчитана на 500 мест. В ней разместятся просторные аудитории, спортзалы, где можно будет заниматься аэробикой и хореографией, актовый зал, столярные мастерские, кабинет кулинарии и домоводства. Аудитории и помещения школы будут оборудованы всем необходимым для учащихся и учителей.

На данном этапе выполняются работы по устройству фундамента, кирпичной кладки внутренних перегородок и наружных стен. Также ведутся работы по внутренним и наружным инженерным сетям.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, дальше по плану будут возводиться последующие этажи здания. Подключение будущей школы к сетям энергообеспечения, а также выполняться внутренние и наружные отделочные работы.

Фото: https://gov-murman.ru