Мурманская область. Арктика (16+)18.08.23 10:15
В рамках нацпроекта «Образование» и плана «На Севере – жить» в Мурманске продолжается строительство школы на улице Советской
Школа на Советской рассчитана на 500 мест. В ней разместятся просторные аудитории, спортзалы, где можно будет заниматься аэробикой и хореографией, актовый зал, столярные мастерские, кабинет кулинарии и домоводства. Аудитории и помещения школы будут оборудованы всем необходимым для учащихся и учителей.
На данном этапе выполняются работы по устройству фундамента, кирпичной кладки внутренних перегородок и наружных стен. Также ведутся работы по внутренним и наружным инженерным сетям.
Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, дальше по плану будут возводиться последующие этажи здания. Подключение будущей школы к сетям энергообеспечения, а также выполняться внутренние и наружные отделочные работы.
Фото: https://gov-murman.ru
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