В рамках нацпроекта «Образование» модернизирована образовательная среда региона

Реализация нацпроекта «Образование» – это, в первую очередь, создание оптимальных условий для обучения каждого школьника в любом населенном пункте Мурманской области, отметила в ходе вчерашнего выездного заседания регионального правительства первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» в 4-х школах модернизировали спортивные площадки и залы для занятия детей физической культурой и спортом.

С 1 сентября 2022 года в двух образовательных организациях в Зеленоборске и Мурманске созданы новые места по дополнительным общеразвивающим программам (технической, художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, естественно-научной). На базе детского центра «Лапландия» создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Полярная звезда», который будет функционировать по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство». С 21 по 30 августа 2022 года в Центре прошла первая профильная смена по направлению для спортсменов-лыжников.

На базе школ региона в 2022 году открыты 12 новых центров образования «Точка роста», 1 детский технопарк «Кванториум», в Мончегорской коррекционной школе приобретено оборудование для швейной и строительной мастерских и кабинетов педагогов-логопедов и дефектологов.

Для того, чтобы обеспечить приток кадров в образовательные организации, в регионе действует программа «Земский учитель», в 2022 году её участниками стали 12 педагогов.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, региональный проект «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» - это 12 новых мастерских в 6 колледжах региона, оснащённых современным оборудованием и техникой. На базе Мурманского строительного колледжа 1 сентября 2022 года открыт центр опережающей профессиональной подготовки. На базе 17 образовательных организаций региона аккредитовано 52 центра проведения демонстрационных экзаменов по 41 компетенции.

Фото: https://gov-murman.ru