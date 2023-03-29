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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.23 16:00

В рамках нацпроекта «Образование» в 2022 году впервые за почти 30 лет идёт строительство двух школ в Мурманске

Министерство строительства Мурманской области принимает участие в реализации сразу нескольких национальных проектов. Одним из важнейших является нацпроект «Жильё и городская среда», в рамках которого региональный Минстрой обеспечивает семьи доступным жильём, создаёт возможности для приобретения или строительства жилья, увеличивает объёмы жилищного строительства, повышает комфортность городской среды и обеспечивает устойчивое сокращение аварийного жилфонда.

Итоги реализации были представлены 28 марта в ходе заседания регионального правительства.

Так, в 2022 году в рамках нацпроекта были частично обеспечены инфраструктурой 287 участков для многодетных семей. Из них 140 участков в Коле, 44 участка – в Оленегорске, 42 –в Апатитах, 25 в Мончегорске, 13 – в Полярных Зорях, по 11 участков в Ловозерском районе и Ковдоре и ещё 1 участок в Алакуртти.

Также в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» к 2022 году расселено 44,95 тысячи кв. метров аварийного жилья и 2273 человека, что составляет 129% от показателя, установленного федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

«Наш приоритет – это обеспечение комфортных условий во всех сферах жизни населения Мурманской области. 2022 год стал началом возрождения жилищного строительства в регионе. Мы уделяем большое внимание комплексной застройке, в которой наряду с будущим жильём, учитываем потребности населения в социальной инфраструктуре и создании комфортной городской среды. Так наше министерство в рамках нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура» создаёт новые социально-значимые объекты и капитально ремонтирует и модернизирует существующие», – прокомментировала итоги сегодняшнего заседания правительства министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Так, региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» является частью национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого в Кольском Заполярье в 2022 году были обновлены 4 поликлиники. Капитальный ремонт прошел в двух зданиях детской поликлиники №1 в Мурманске (на улицах Полярные Зори и Папанина), ещё по одной детской поликлинике отремонтировали в Кандалакше и Ковдоре. В начале года были завершены ремонты двух поликлиник и ведутся работы в ещё трёх поликлиниках в других муниципалитетах Мурманской области. Также продолжается реконструкция хирургического корпуса онкологического диспансера в Мурманске, а также строительство амбулатории в Зеленоборском.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» в Зареченске капитально отремонтировали культурно-досуговый центр «Космос», который стал не просто центром притяжения в посёлке, но и настоящим подарком к его 65-летнему юбилею. Ещё одним отремонтированным объектом в рамках нацпроекта стала детская школа искусств в Ковдоре.

В рамках нацпроекта «Демография» в Мурманской области в 2022 году открыли три детских сада. Первым стал детский сад на 220 мест в Североморске, который начал работу в марте прошлого года. Детский сад на улице Достоевского в Мурманске принял воспитанников в начале учебного года – 1 сентября. В конце 2022 года день открытых дверей состоялся в детском саду на 80 мест на улице Орликовой в Мурманске, а с начала этого года в обновленное учреждение уже пошли маленькие северяне.

Также в 2022 году в рамках национального проекта «Образование» в Мурманске приступили к строительству первой за 29 лет школы на 500 мест на улице Советской и школы на 800 мест в переулке Казарменном.

«Город Мурманск очень активно принимает участие в реализации и национальных проектов, и плана «На Севере – жить», который органично дополняет нацпроекты. Ряд объектов носят для нас принципиальное значение. Новые детсады открыли свои двери в городе впервые с 1991 года. Началась работа по строительству новой школы на улице Советской. Нацпроекты для нас особенно важны – они позволяют создать новое качество жизни для граждан, и северяне это видят. Это и проекты комфортной городской среды, то, что находится ближе всего к людям – в прошлом году мы реализовали проект по благоустройству набережной озера Среднее, очень уютной, которая сейчас пользуется у горожан большой популярностью, – отметил по итогам заседания правительства глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин. – Спасибо Андрей Владимирович вам и вашей команде. На 2023 год у нас много планов, много работы, и уверен, вместе мы со всем справимся».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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