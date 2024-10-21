В рамках нацпроекта отремонтировано около 5 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям Мурманска

В дорожно-строительном сезоне 2024 года уделялось особое внимание ремонту дорог, ведущих к социально значимым объектам в регионе, в частности, к медицинским учреждениям. Работы были выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, одна из центральных транспортных артерий на ул. Челюскинцев ведёт к Мурманскому многопрофильному центру имени Н.И. Пирогова и поликлинике РЖД. Благодаря нацпроекту, на указанной улице в августе были завершены работы по ремонту проезжей части. Кроме того, здесь выполнен ремонт тротуаров по плану «На Севере - жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом. На ул. Сомова, ведущей к отделению областной стоматологической поликлиники, отремонтирована проезжая часть и тротуары.

Также отремонтирована дорога на ул. Папанина, где расположена детская поликлиника №1, а возле областной детской клинической больницы на ул. Подстаницкого обновлена проезжая часть с тротуарами.

В центральной части Мурманска отремонтирована дорога на ул. Комсомольская, ведущая к медицинскому центру «Гларус», на улице Капитана Егорова – дорога к городской поликлинике №1 и травматологическому пункту.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в областном центре по нацпроекту также был отремонтирован один из самых протяженных участков – ул. Гвардейская, которая ведёт к Мурманской областной больнице имени П.А. Баяндина и Мурманскому областному онкологическому диспансеру.

Общая протяженность указанных участков составила порядка 5 км.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/