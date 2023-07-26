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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.23 18:30

В рамках нацпроекта поддержку получили 63 проекта Мурманской области в сфере туризма

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» было поддержано 63 проекта на общую сумму 317 млн рублей.

«Новые объекты создают не только дополнительный стимул посетить город, но и рабочие места для местных жителей. Развитие малого бизнеса в муниципалитетах важно, так как он оказывает мультипликативных эффект на развитие территорий и влияет на качество жизни граждан», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области

Меры поддержки 2022 года уже позволили создать 24 новых рабочих места в индустрии туризма Мурманской области. Малым и средним бизнесом для работы и улучшения объектов закуплено более 2 тысяч единиц оборудования. Создано 62 новых койко-место в регионе, а в 2023 году завершится строительство 7 новых кемпингов и 5 модульных гостиниц на 29 мест.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, общий объём внебюджетных вложений при реализации проектов в сфере туризма составит более 500 млн рублей.

Все об отдыхе в Мурманской области можно узнать на туристическом портале или в социальных сетях.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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