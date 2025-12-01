В рамках нацпроекта полностью завершены масштабные работы на автоподъезде к селу Териберка

На автоподъезде к селу Териберка завершены работы: реконструкция участка с 10 по 20 км и капитальный ремонт участка с 20 по 35 км. Работы были начаты в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а уже в этом году завершены в рамках преемственника – нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Мероприятия по преобразованию транспортной артерии, ведущей к известному своими природными красотами селу Териберка, значимы для нашего региона. До начала всех работ дорога была полностью грунтовой.

Первый этап работ включал капитальный ремонт покрытия на участке от 35-го километра автоподъезда до старой Териберки и на подъезде к микрорайону Лодейное. Далее была проведена реконструкция начального участка трассы с 0 по 10 км.

Продолжая преобразование северной трассы, было принято решение о реконструкции и капитальному ремонту на участках автоподъезда к селу Териберка с 10 по 20 км и с 20 по 35 км.

В рамках реконструкции были проведены: устройство современной дорожной одежды на площади более 71460 кв. метров; комплексное укрепление откосов и кюветов с применением габионов и экологичного метода – посева многолетних трав; устройство эффективной системы водоотвода с установкой металлических гофрированных труб; монтаж локальных очистных сооружений; обустройство парковочных карманов для комфорта путешественников; полное обустройство дороги: установка 56 дорожных знаков, более 9600 погонных метров барьерных ограждений, 41 сигнального столбика со световозвращателями и нанесение более 10 тысяч погонных метров дорожной разметки.

Важно подчеркнуть, что основные дорожные работы были завершены в срок, до начала первых заморозков и выпадения снега. С началом зимнего сезона подрядчик завершил выполнение тех видов работ, которые не зависят от погодных условий и не влияют на качество дорожного покрытия. Это включает в себя установку барьерного ограждения и дорожных знаков.

На объекте капитального ремонта, протяжённостью 15 км, полностью обновлено дорожное покрытие в объеме порядка 111 тысяч кв. метров, примыкания и съезды, заменено более 14 тысяч погонных метров барьерного ограждения, укреплены обочины, нанесено 15 тысяч погонных метров дорожной разметки и установлено 274 дорожных знака. Кроме этого, устроены современные системы продольных лотков и водоотвода.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на маршруте Мурманск – Териберка курсируют регулярные автобусные рейсы. Теперь жители и гости Териберки получили возможность значительно сократить время в пути до пункта назначения.

Обновленный автоподъезд к Териберке – мощный импульс для развития туристической привлекательности села и повышения инвестиционного потенциала территории, что в целом может оказать положительное влияние на социально-экономическое развитие всего Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557794/#&gid=1&pid=1