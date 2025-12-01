Очередное занятие Школы семейного здоровья в рамках лектория «Санпросвет» состоится 2 декабряМурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова удостоен главных наград Всероссийского конкурса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.12.25 10:15

В рамках нацпроекта полностью завершены масштабные работы на автоподъезде к селу Териберка

На автоподъезде к селу Териберка завершены работы: реконструкция участка с 10 по 20 км и капитальный ремонт участка с 20 по 35 км. Работы были начаты в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а уже в этом году завершены в рамках преемственника – нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Мероприятия по преобразованию транспортной артерии, ведущей к известному своими природными красотами селу Териберка, значимы для нашего региона. До начала всех работ дорога была полностью грунтовой.

Первый этап работ включал капитальный ремонт покрытия на участке от 35-го километра автоподъезда до старой Териберки и на подъезде к микрорайону Лодейное. Далее была проведена реконструкция начального участка трассы с 0 по 10 км.

Продолжая преобразование северной трассы, было принято решение о реконструкции и капитальному ремонту на участках автоподъезда к селу Териберка с 10 по 20 км и с 20 по 35 км.

В рамках реконструкции были проведены: устройство современной дорожной одежды на площади более 71460 кв. метров; комплексное укрепление откосов и кюветов с применением габионов и экологичного метода – посева многолетних трав; устройство эффективной системы водоотвода с установкой металлических гофрированных труб; монтаж локальных очистных сооружений; обустройство парковочных карманов для комфорта путешественников; полное обустройство дороги: установка 56 дорожных знаков, более 9600 погонных метров барьерных ограждений, 41 сигнального столбика со световозвращателями и нанесение более 10 тысяч погонных метров дорожной разметки.

Важно подчеркнуть, что основные дорожные работы были завершены в срок, до начала первых заморозков и выпадения снега. С началом зимнего сезона подрядчик завершил выполнение тех видов работ, которые не зависят от погодных условий и не влияют на качество дорожного покрытия. Это включает в себя установку барьерного ограждения и дорожных знаков.

На объекте капитального ремонта, протяжённостью 15 км, полностью обновлено дорожное покрытие в объеме порядка 111 тысяч  кв. метров, примыкания и съезды, заменено более 14 тысяч погонных метров барьерного ограждения, укреплены обочины, нанесено 15 тысяч погонных метров дорожной разметки и установлено 274 дорожных знака. Кроме этого, устроены современные системы продольных лотков и водоотвода.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на маршруте Мурманск – Териберка курсируют регулярные автобусные рейсы. Теперь жители и гости Териберки получили возможность значительно сократить время в пути до пункта назначения.

Обновленный автоподъезд к Териберке – мощный импульс для развития туристической привлекательности села и повышения инвестиционного потенциала территории, что в целом может оказать положительное влияние на социально-экономическое развитие всего Кольского Заполярья.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557794/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Росавиация утвердила окончательный перечень субсидируемых маршрутов для Мурманской области-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на нерегулярную уборку снега и наледи на пешеходной дорожке в парке «Кольский»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»