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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.25 11:00

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» капитально ремонтируют две поликлиники в Апатитах и больницы в Североморске и Кандалакше

В Мурманской области продолжается модернизация первичного звена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и стратегического плана «На Севере – жить!». Так, в Апатитах продолжается капитальный ремонт взрослой и детской поликлиник, а также больниц в Североморске и Кандалакше. Об этом 29 июля на заседании правительства Мурманской области сообщила вице-губернатор Оксана Демченко.

«Преображение учреждений здравоохранения всегда сопряжено с параллельно идущим лечебным процессом, поэтому строителям приходится учитывать это и работать в стесненных условиях. Тем не менее, благодаря их труду северяне получают необходимое лечение в комфортных и современных условиях», – отметила Оксана Демченко.

Например, в Апатитах подрядчики капитально ремонтируют детскую и взрослую поликлиники, которые параллельно принимают пациентов. На обоих объектах практически завершены работы на кровле и выходит на финишную прямую монтаж вентилируемых фасадов. Внутренние помещения поделены на две половины: пока в одной идут работы, вторая принимает пациентов.

В Североморске по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина идёт преображение больницы. Строители уже привели в порядок кровлю и фасад здания. Сейчас работы ведутся во внутренних помещениях.

Также в 2025 году начат капитальный ремонт Кандалакшской ЦРБ. Сейчас там продолжаются демонтажные работы, параллельно идёт монтаж новых инженерных коммуникаций и выстраиваются внутренние перегородки.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551098/#&gid=1&pid=1

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