В рамках нацпроекта ряд автодорог региона будет обустроен наружным электрическим освещением

В период 2022 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области запланированы работы по устройству недостающего наружного электрического освещения на ряде автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

Так, освещение будет обустроено на автодороге Апатиты – Тик Губа и автоподъезде к совхозу Мончегорский.

В рамках капитального ремонта будут оборудованы освещением участки дорог на протяжении 1861 п.м. Проектами предусмотрена установка светодиодных светильников российского производства, обладающих высокой светоотдачей и экономичным потреблением электроэнергии.

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства подчеркивают, что подрядчик обязан содержать и обеспечивать бесперебойное функционирование линий электроосвещения в течение последующих трёх лет.

Реализация данного мероприятия поспособствует повышению безопасности дорожного движения, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.