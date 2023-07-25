В рамках нацпроекта в Мурманске отремонтировано шесть улиц

В областном центре продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2023 году запланирован ремонт 18 участков дорог общей протяженностью 14,3 км.

В настоящее время работы на 100% выполнены на шести отрезках (ул. Планерная, ул. Карла Маркса, ул. Шмидта, ул. Молодёжная в районе Росляково, ул. Шевченко, проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной).

Продолжаются работы на 10 участках дорог, еще на двух объектах ремонт начнется в начале августа.

Так, в высокой степени готовности — 90% — находится объект «Улица Старостина, от ул. Приозерной до ул. Мира». Здесь уже заменён бортовой камень, восстановлены колодцы, уложен выравнивающий слой.

— Стараемся подходить к участкам комплексно: за счёт средств областного дорожного фонда по плану «На Севере — жить!» на этом же отрезке ремонтируем тротуары, — рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин в социальных сетях.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25400&page=1