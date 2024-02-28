В рамках нацпроекта в Мурманской области полностью внедрён Региональный экспортный стандарт 2.0

В Мурманской области в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2023 году полностью введеё Региональный экспортный стандарт 2.0 – перечень инструментов для создания комплексной системы поддержки экспортной деятельности. Региональный экспортный стандарт – это комплекс мер, при внедрении которых формируется эффективная инфраструктура поддержки экспорта в регионе и поддержка экспортной деятельности региональных производителей товаров и услуг.

По итогам прошедшего года в регионе внедрено 13 инструментов Стандарта, в перечень которых входит широкий спектр мероприятий. В их числе создание Центра поддержки экспорта, а также механизмов поддержки и продвижения продукции региональных компаний за рубежом, создание Совета по экспорту, проведение конкурса «Экспортер года».

В целях внедрения Стандарта в 2023 году было организовано участие малого и среднего бизнеса в 5 международных выставках в России, Азербайджане, Бразилии и Китае, реверсные бизнес-миссии из Казахстана, Республики Беларусь и Китая, проведена серия обучающих мастер-классов и вебинаров для экспортеров.

В рамках регионального проекта в Мурманской области, начиная с 2022 года, проводится обучение по акселерационной программе «Экспортный форсаж». Программа направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий и формирование системного подхода к структурированию экспортного проекта – от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, включая минимизацию рисков и снижение издержек. После прохождения пяти интенсивных двухдневных образовательных модулей участники защитили свои экспортные проекты, над которыми работали три месяца. По итогам обучения экспортеры разработали планы выхода на новые внешние рынки, нашли потенциальных покупателей, расширили рынки сбыта на страны Ближнего и Среднего Востока, СНГ.

Для более опытных экспортеров в августе 2023 года была впервые запущена программа «Экспортный стандарт для МСП». По результатам этой программы опытные экспортеры разрабатывают новые бизнес-планы, которые позволят им выйти на новые объемы экспортных поставок.

В рамках внедрения Стандарта в 2023 году Правительством Мурманской области была создана управленческая команда по развитию экспорта, которая в сентябре успешно защитила проект региональной программы развития экспорта – комплексный план развития экспорта Мурманской области на период до 2030 года.

Также была проведена тесная работа с Мурманским арктическим университетом по развитию системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности, в частности, начиная с 2022 года началась подготовка специалистов по профилю «внешнеэкономическая деятельность», а в 2023 году заключён договор с университетом об организации ознакомительных практик/стажировок студентов в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области и в подведомственных организациях.

В ближайшей перспективе у министерства – закрепление планов по развитию экспорта в документах стратегического планирования региона, а также продолжение активной работы по развитию экспортной деятельности Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru