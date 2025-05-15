В рамках нацпроекта в Мурманской области реконструируют и отремонтируют 34 километра сетей водоснабжения и водоотведения

В регионах усиливается работа по модернизации систем и объектов ЖКХ. С этого года она ведётся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, к 2030 году в стране планируется ежегодно менять не менее 2,5% коммунальных сетей, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Планируется обновить более 50 тысяч км инженерных сетей по всей России, что позволит значительно улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн граждан.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин отметил: «Модернизация коммунальной инфраструктуры – одна из ключевых составляющих комплексного развития населённых пунктов и повышения качества жизни россиян. Для достижения показателей национального проекта необходимо значительно обновить инфраструктуру, модернизировать мощности инженерных сетей. Эта масштабная работа направлена на решение имеющихся проблем в отрасли ЖКХ. Важно обеспечить системное планирование, основой для этого должны стать комплексные планы модернизации систем ЖКХ регионов. С 2025 по 2030 год нужно построить и модернизировать более 50 тыс. км инженерных сетей, не менее 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки». Объем инвестиций в модернизацию ЖКХ оценивается в 4,5 трлн рублей, значительная часть которых будет обеспечена за счёт внебюджетных источников.

В рамках нацпроекта Мурманская область активно участвует в модернизации систем и объектов ЖКХ. В регионе уже реализованы несколько значимых проектов. В 2020 году проведена реконструкция станции водоподготовки в селе Тулома, мощностью в 860 м³ воды в сутки. В 2024 году завершена реконструкция водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское, благодаря которой порядка 13,5 тысячи жителей Сафоново, Сафоново-1 и Росляково обеспечены качественной питьевой водой. На объекте установлена уникальная очистная установка АЭРОМАГ – российского производства. При очистке воды используется энергоэффективное оборудование, а сама очистка проводится без применения каких-либо химических реагентов на стадии очистки или промывки.

В 2025 году в Заполярье запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в Мурманске, Апатитах, Оленегорске, Никеле и Ревде, общей протяженностью 34 км.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/