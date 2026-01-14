Виртуальные медицинские помощники Мурманской области завершили переход из мессенджера «Телеграм» в национальный мессенджер «MAX»ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
В рамках нацпроекта в Мурманской области в 2025 году проведено более 5 тысяч мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

В Мурманской области ведутся обширные информационно-пропагандистские программы по безопасности дорожного движения, которые соответствуют задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», среди детей младшего и школьного возраста в образовательных учреждениях. В 2025 году количество массовых мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, проведенных в регионе, составило более 5 тысяч мероприятий.

Численность участников составила свыше 70 тысяч обучающихся, сформировано 135 отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) и 55 отрядов юных помощников инспекторов движения (ЮПИД), насчитывающих 1840 и 835 участников соответственно.

В рамках Регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и Комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области проводятся регулярные мероприятия с участием самых маленьких участников дорожного движения.

По всей области успешно функционируют многочисленные родительские организации («родительские патрули»), общее число которых достигло 236. В учебных заведениях регулярно проводятся тематические встречи родителей, общее количество которых превысило отметку в 3 тыс. собраний, собравших более 40 тыс. участников.

В марте проведен областной фестиваль юных инспекторов движения, в котором приняли участие 16 команд из 12 муниципальных образований региона. Возрастная категория участников – дети от 7 до 10 лет.

В апреле состоялся региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2025» на базе Минькинской коррекционной школы-интерната. А в октябре команда средней школы №23 г. Мурманска представляла регион на финальном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2025». В общекомандном зачете Мурманская область вошла в топ-20, заняла 19 место среди 88 команд.

Летом сотрудники Госавтоинспекции по Мурманской области совместно с педагогами провели серию тематических занятий в 68 лагерях дневного пребывания, организованных на базе образовательных учреждений Мурманской области, охватив около 6 тыс. юных участников. Дополнительно профильные смены были организованы Центром гражданско-патриотического воспитания для группы из 120 ребят в рамках программы «На Севере – жить!» (проходившей с 6 по 11 октября) и в Зеленоборском санаторном интернате (с 23 сентября по 1 октября).

В ноябре проведён областной слет юных инспекторов движения.

Кроме этого, в течение года были проведены: областной фестиваль детского художественного творчества «Дорога и дети» и региональный конкурс «Лучшая практика образовательной деятельности в сфере профилактики безопасности дорожного движения». В рамках федерального проекта «Лаборатория безопасности» на базе Регионального центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма центра образования «Лапландия» для более чем 600 несовершеннолетних проведено обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в сфере безопасности дорожного движения.

Как отм6ечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на таких мероприятиях участники соревнуются в знании правил дорожного движения, навыках оказания доврачебной помощи пострадавшим в ДТП, умении управлять велосипедом, способности правильно ориентироваться в дорожной обстановке и т.д.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560410/#&gid=1&pid=3

