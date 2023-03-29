В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и плана «На Севере – жить» в Мурманской области благоустроено 133 общественных пространства

28 марта в рамках заседания правительства Мурманской области были озвучены результаты реализации национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе.

За четыре года благоустроены территории, прилегающие к 873 многоквартирным домам и в этом году эта работа будет продолжена. В рамках строительного сезона кардинально преобразятся ещё 116 таких территорий в разных муниципальных образованиях. Отметим, что по итогам 2022 года Мурманская область вошла в топ-5 субъектов по темпам благоустройства дворовых территорий. Такие данные озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Кроме того, в Кольском Заполярье создано 133 новых современных общественных пространства: в их числе 93 территории в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды», также реализованы 13 проектов – победителей и три проекта – финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. В 2023 году начнутся работы по благоустройству ещё восьми пространств и двух проектов – победителей Всероссийского конкурса: «Минеральная набережная и сказочный лес» в Оленегорске и «Ковдорский магнит».

Центр городского развития Мурманской области в этом году продолжит работу по обустройству детских игровых и спортивных комплексов. До 9 апреля на портале «Наш Север», например, мурманчане могут сформировать рейтинг территорий, где, по их мнению, необходима установка площадок.

«Наша общая задача – сделать города и поселки Мурманской области максимально комфортными для жизни. Мы ведём эту работу опираясь на мнения и пожелания северян, чтобы все наши проекты были удобными и востребованными в будущем. Хочу отметить, что жители областного центра очень активно подключились к голосованию», – прокомментировала по итогам заседания вице-губернатор – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, уже в апреле Мурманская области в третий раз присоединиться к Всероссийскому голосованию по выбору объектов или дизайн-проектов территорий, которые в приоритетном порядке будут благоустроены в следующем году. Голосование состоится с 15 апреля по 31 мая на платформе 51.gorodsreda.ru.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24677&page=1