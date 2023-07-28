В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Мурманской области благоустраиваются новые общественные пространства

В Мурманской области в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в этом году началось благоустройство восьми новых общественных пространств в шести муниципалитетах.

Кроме того, в Оленегорске и Ковдоре начались работы над проектами-победителями Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства.

Напомним, 24 июля во Владивостоке подвели итоги уже VIII конкурса, проводимого Минстроем России. Победителями признаны ещё два проекта от Кольского Заполярья: в городах Полярные Зори и Ковдор. На их реализацию также будут выделены средства федерального бюджета.

Отдельное внимание в регионе уделяется благоустройству дворов. В 2023 году предстоит выполнить работы по капитальному ремонту на территориях, прилегающих к 122 многоквартирным домам, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457263074%2Fwall-171749274_29743