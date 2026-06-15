В рамках народного плана «На Севере — жить!» в этом году запланирован ремонт более 80 объектов на дорогах местного значения в муниципалитетах региона.

Дорожная кампания набирает обороты. Так, в Мончегорске уже завершены работы на дороге в объезд карьера Риж-Губа (между отремонтированными участками) и от дороги в объезд карьера Риж-Губа до автобусной остановки общей площадью более 5 тысяч кв. метров. Также завершены все дорожные работы на проспекте Металлургов.

Продолжаются дорожные работы на проездах по улице Бредова и по улице Строительная до дома №12 по проспекту Металлургов, проезде Комсомольском, а также подрядчик продолжает обновление тротуаров по улице Строительной и Котульского.

В Кандалакшском округе в высокой степени готовности находятся уже 11 объектов улично-дорожной сети, в работе остаются еще 5 участков дорог в Кандалакше и 3 — в Зеленоборском. Всего в этом году в рамках народной программы «На Севере — жить!» в муниципалитете будет отремонтировано около 33 тысяч кв. метров дорожного полотна.

В Оленегорске продолжается ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к первичному звену здравоохранения – Больничный проезд, ул. Полярная и ул. Первомайская, – общей площадью порядка 8 тысяч кв. метров.

В рамках ремонтных работ будет выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, перенос ограждений, устройство 5 парковок, замена и установка технических средств организации дорожного движения.

В Кольском округе приведут в порядок 15 участков дорог и проездов, всего более 17,9 тысячи кв. метров.

В Коле на ул. Привокзальной в полном объёме проведены все подготовительные работы: планировка профиля территории, установка бордюрного камня, укладка подстилающих и выравнивающих слоев, щебеночного основания с дальнейшим его уплотнением, выравнивание оснований колодцев. Процент исполнения работ на объекте – 70%.

На проспекте Защитников Заполярья проведена замена бордюрного камня, выравнивание оснований колодцев. Специалисты приступили к укладке асфальтобетонной смеси. Ремонтные работы выполнены на 90%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569421/#&gid=1&pid=7