В рамках народной программы «На Севере - жить!» начался ремонт дороги на автоподъезде к посёлку городского типа Кильдинстрой

Дорожно-строительный сезон продолжается, на автоподъезде к Кильдинстрою приступили к работам, протяженность ремонта составит 2,828 км (выборочно). На объекте завершены подготовительные мероприятия - установлены временные знаки и информационные щиты, выполнена разбивка оси трассы и расчистка полосы отвода от кустарниковой растительности.

В настоящее время дорожники приступили к основным работам — фрезерованию существующего дорожного покрытия. Ремонт проводится на одной половине проезжей части, в то время как по другой организовано регулярное движение транспорта.

В рамках контракта предусмотрено обновление асфальтобетонного покрытия, восстановление профиля обочин с использованием переработанного материала. После завершения дорожных работ будет нанесена горизонтальная разметка с применением краски со стеклошариками для улучшения видимости в ночное время и в плохую погоду. Эти меры направлены на повышение безопасности движения, улучшение видимости и предотвращение аварийных ситуаций.

Кильдинстрой - это посёлок городского типа в Кольском округе, расположенный на реке Кола. Автоподъезд обеспечивает его транспортную связь с региональной сетью дорог и областным центром. Посёлок также имеет железнодорожную станцию, но именно автомобильная дорога является основным звеном для повседневных поездок, подвоза товаров и связи с соседними населенными пунктами.

Обновление этой трассы напрямую влияет на качество жизни северян и способствует устойчивому развитию Кольского округа, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571377/#&gid=1&pid=2