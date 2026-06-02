В рамках народной программы «На Севере – жить!» более 3,4 млрд рублей направят на создание современных условий для обучения 68 тысяч северян

Масштабное обновление инфраструктуры образовательных организаций продолжится в Мурманской области в 2026 году в рамках народной программы «На Севере – жить!». Об этом на оперативном совещании правительства региона сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

«Всего в следующем году будет модернизировано более 730 образовательных пространств в 109 учреждениях — от детских садов до Мурманского арктического университета. На эти цели направят свыше 3,4 млрд рублей. Обновление ведется в рамках национальных проектов, программ реновации ЗАТО, соглашений с крупнейшими работодателями и грантовой поддержки. Современные условия для обучения и развития будут созданы почти для 68 тысяч детей и студентов. Кроме того, капитальный ремонт пройдет в 21 здании образовательных организаций региона», – отметила министр.

Значительная часть работ будет выполнена в дошкольных учреждениях. До начала нового учебного года в 30 детских садах создадут 206 современных пространств для более чем 10 тысяч воспитанников. На эти цели предусмотрено свыше 670 млн рублей. Капитальный ремонт пройдет в девяти зданиях. Благодаря проектам «Арктическая школа» и «На Севере – твой проект», а также поддержке предприятий-партнеров в детских садах появятся современные спортивные, музыкальные и сенсорные залы, обновленные игровые площадки и развивающие пространства.

Продолжится и модернизация школьной инфраструктуры. На эти цели направят более 700 млн рублей. В 56 школах региона создадут свыше 240 современных образовательных пространств, а капитальный ремонт проведут в пяти учреждениях. В рамках губернаторского проекта «Арктическая школа» будут открываться новые центры «Уникум», фиджитал-центры, инженерные классы и центры беспилотных авиационных систем. Дополнительно планируется привлечь не менее 70 млн рублей грантовых и внебюджетных средств.

Работа по созданию современных условий для развития детей охватит и систему дополнительного образования. Более 50 млн рублей будет направлено на модернизацию восьми учреждений, где появятся новые образовательные пространства для занятий техническим, творческим и спортивным направлениями.

Диана Кузнецова подчеркнула, что особое внимание уделяется подготовке кадров для экономики Арктики. На развитие системы среднего профессионального образования в 2026 году направят более 1 млрд рублей. Для 7 тысяч студентов создадут 267 современных образовательных пространств, капитально отремонтируют шесть колледжей. Мурманская область сохраняет лидерские позиции в реализации федерального проекта «Профессионалитет»: в новом учебном году в регионе будут работать десять образовательных кластеров, а к 1 сентября в колледжах откроются уже 203 современные лаборатории, созданные при поддержке крупнейших предприятий Арктической зоны. В 2027 году сеть кластеров дополнит новый ИТ-кластер «Цифровой код Севера».

Продолжается развитие и Мурманского арктического университета. По поручению Президента России Владимира Путина на базе вуза создается кампус мирового уровня. На строительство берегового учебного центра и модернизацию центра морской подготовки выделено 1,2 млрд рублей. Кроме того, в 2026 году на обновление инфраструктуры университета направят около 900 млн рублей. Средства позволят модернизировать девять образовательных пространств в Мурманске, Апатитах и Кировске. При поддержке компании «ФосАгро» в филиале университета в Апатитах в 2027 году будет построено новое студенческое общежитие стоимостью более 1 млрд рублей.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, подводя итоги, глава ведомства отметила, что реализация мероприятий позволит создать современные, комфортные и безопасные условия для обучения, воспитания и профессионального становления детей и молодёжи, а также обеспечит подготовку востребованных специалистов для развития Мурманской области и всей Арктики.

