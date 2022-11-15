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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.22 10:15

В рамках «Ночи наук» в Кировске состоялось открытие выставки «Молодые учёные – будущее России»

Четвертая по счёту акция, посвящённая Всемирному дню науки за мир и развитие, включала в себя лекции, викторины, занятия, опыты, мастер-классы и научные шоу.

В рамках «Ночи наук» в Кировске состоялось открытие выставки «Молодые учёные – будущее России», которая была инициирована Молодёжным парламентом при Мурманской областной Думе совместно с Молодёжным парламентом при Государственной Думе. В торжественной церемонии приняли участие председатель профильного комитета регионального парламента Алексей Гиляров и депутат Думы Анна Гришко.

Анна Гришко отметила, что основная цель выставки – познакомить северян с молодыми учёными, которые своим трудом вносят весомый вклад в развитие разных отраслей экономики и социальной сферы, как региона, так и страны:

— Уверена, что благодаря таким мероприятиям популяризируется ценность образования и знаний, а ещё они позволяют испытать гордость за нашу науку и молодежь. В экспозиции представлены портреты молодых учёных нашего северного края и других регионов, которые занимаются актуальными научными исследованиями и разработками. После Кировска выставка посетит и другие муниципалитеты Мурманской области.

В этот же день в Кольском научном центре Российской академии наук состоялась встреча молодых учёных с представителями Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе. В мероприятии также принял участие Алексей Гиляров. Участники обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным вопросам в сфере молодежной политики и поддержки молодых учёных.

— «Ночь наук» – это яркое и зрелищное мероприятие, которое с каждым годом совершенствуется, заинтересовывая всё большее количество людей. Начиная этот проект, была боязнь, что не получится достаточно мотивировать ученых принимать в нем участие. Но они согласились, вызывая искреннее удивление и восхищение, насколько легко и просто они рассказывают о сложных вещах нашему подрастающему поколению. Не каждый юный северянин станет ученым, но тяга к знаниям однозначно появится. А это важный этап в развитии нашей сферы образования, – резюмировал Алексей Гиляров.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26326/

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