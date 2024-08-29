В рамках нового стратегического плана «На Севере – жить» будут реализованы важнейшие проекты для устойчивого развития Арктики

Вчера в рамках презентации нового стратегического плана «На Севере – жить» губернатор Андрей Чибис представил ключевые приоритеты для сохранения положительной динамики экономического развития Мурманской области.

Как отметил глава региона, правительство Мурманской области добилось принятия ключевых решений. Согласно новому стратегическому плану «На Севере – жить» продолжится реализация стратегически важных проектов для России. Уже в этом году планируется запуск комплекса перегрузки угля «Лавна». Благодаря его реализации будут созданы все необходимые предпосылки к созданию новых проектов по развитию порта Мурманск и увеличению грузооборота по Северному морскому пути. Это один из проектов по комплексному развитию Мурманского транспортного узла, в рамках которого планируется увеличение ж/д мощностей до 110 млн т/г.

«Очень важно для реального сектора экономики, для управленческой команды и для людей то, на какие проекты мы делаем ставку. Тема логистики – это наше конкурентное преимущество, в частности глубоководный незамерзающий порт. Мы добились того, что у нас построена новая железная дорога, почти 50 км, которая связала с единой сетью не только восточный берег, где находится Мурманск, но и западный берег. И это обеспечивает возможность развивать портовую инфраструктуру. Мы видим потенциал, чтобы провозную способность сейчас увеличить», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также среди транспортно-логистических решений на следующие 5 лет включены проекты по модернизации и расширению инфраструктуры «Атомфлота». Как отметил губернатор, проектом запланирована не только новая инфраструктура для обслуживания ледоколов, но и для досборки плавучих атомных станций.

«Кроме того, в плане предусмотрены проекты по созданию терминала по перевалке минеральных удобрений, строительство многофункционального перегрузочного комплекса для грузов Республики Беларусь, поэтапный перенос перевалки угля из центра Мурманска на западный берег Кольского залива, а также реновация рыбного порта, развитие порта Кандалакши и порта Витино и другие», – рассказал глава региона.

Отдельное внимание будет уделено развитию сферы судоремонта и судостроения.

«Вчера было первое заседание Морской коллегии под руководством помощника Президента России Николая Патрушева, где определили место. Очень рассчитываем, что помимо судоремонта у нас появятся и мощности по судостроению. На уровне страны есть потребность в новых гражданских судах для перевозки грузов по СМП – это тот проект, за который мы бьёмся», – отметил губернатор.

Продолжится работа по газификации региона. Напомним, решение о газификации Мурманской области магистральным природным газом было поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Так, при условии газификации ряд предприятий заявил о возможности реализации новых инвестиционных проектов по модернизации действующих предприятий и созданию новых производств и отраслей.

В рамках нового стратегического плана «На Севере – жить» также предусмотрена программа по развитию минерально-сырьевого центра и созданию производств будущего, в том числе производства стратегически важных металлов, разработка месторождения лития, создание производства активных катодных материалов на базе Кольской ГМК, сохранение и развитие существующих производств, активизация геологической разведки, производство стройматериалов.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров приветствовал участника форума «На Севере – жить».

Он отметил позитивные изменения, которые происходят в регионе в последнее время. Это касается в том числе промышленности, строительства, рыбного промысла, здравоохранения, образования и туризма. Денис Мантуров поблагодарил региональное правительство и губернатора Андрея Чибиса за проводимую работу в части наращивания индустриального потенциала региона и проактивную работу с инвесторами.

«Такой комплексный подход даёт ощутимые результаты. Имею ввиду рост региональной экономики и доходов населения, появления современных общественных пространств для досуга и социально-культурного взаимодействия жителей. Поступательное развитие Кольского Заполярья имеет важное значение для всей России. Регион является одним из опорных пунктов Северного морского пути», – сказал Денис Мантуров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в свою очередь Министр развития Арктики и экономии РФ Алексей Чекунков в своём приветственном слове подчеркнул, что в регионе реализуются стратегические проекты, которые являются основой устойчивого развития Арктики и создают базу для процветания российской экономики на поколение вперёд.

«Дальний Восток и Арктика – это больше половины нашей страны. Наши восточные и арктические рубежи связаны логистикой, экономикой, Северным морским путем. Глобальные задачи по развитию этой огромной, самой перспективной в России территории решаются руками людей. Огромный вклад в эту работу вносят жители Кольского Заполярья. Очень важно, что Арктика и, в частности, Мурманская область стала интересна, привлекательна для людей. Это регион стратегических и перспективных проектов, а также точка притяжения для туристов со всей России и не только», – сказал Алексей Чекунков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/