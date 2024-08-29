Навстречу «Гольфстриму»В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.08.24 17:00

В рамках нового стратегического плана «На Севере – жить» будут реализованы важнейшие проекты для устойчивого развития Арктики

Вчера в рамках презентации нового стратегического плана «На Севере – жить» губернатор Андрей Чибис представил ключевые приоритеты для сохранения положительной динамики экономического развития Мурманской области.

Как отметил глава региона, правительство Мурманской области добилось принятия ключевых решений. Согласно новому стратегическому плану «На Севере – жить» продолжится реализация стратегически важных проектов для России. Уже в этом году планируется запуск комплекса перегрузки угля «Лавна». Благодаря его реализации будут созданы все необходимые предпосылки к созданию новых проектов по развитию порта Мурманск и увеличению грузооборота по Северному морскому пути. Это один из проектов по комплексному развитию Мурманского транспортного узла, в рамках которого планируется увеличение ж/д мощностей до 110 млн т/г.

«Очень важно для реального сектора экономики, для управленческой команды и для людей то, на какие проекты мы делаем ставку. Тема логистики – это наше конкурентное преимущество, в частности глубоководный незамерзающий порт. Мы добились того, что у нас построена новая железная дорога, почти 50 км, которая связала с единой сетью не только восточный берег, где находится Мурманск, но и западный берег. И это обеспечивает возможность развивать портовую инфраструктуру. Мы видим потенциал, чтобы провозную способность сейчас увеличить», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также среди транспортно-логистических решений на следующие 5 лет включены проекты по модернизации и расширению инфраструктуры «Атомфлота». Как отметил губернатор, проектом запланирована не только новая инфраструктура для обслуживания ледоколов, но и для досборки плавучих атомных станций.

«Кроме того, в плане предусмотрены проекты по созданию терминала по перевалке минеральных удобрений, строительство многофункционального перегрузочного комплекса для грузов Республики Беларусь, поэтапный перенос перевалки угля из центра Мурманска на западный берег Кольского залива, а также реновация рыбного порта, развитие порта Кандалакши и порта Витино и другие», – рассказал глава региона.

Отдельное внимание будет уделено развитию сферы судоремонта и судостроения.

«Вчера было первое заседание Морской коллегии под руководством помощника Президента России Николая Патрушева, где определили место. Очень рассчитываем, что помимо судоремонта у нас появятся и мощности по судостроению. На уровне страны есть потребность в новых гражданских судах для перевозки грузов по СМП – это тот проект, за который мы бьёмся», – отметил губернатор.

Продолжится работа по газификации региона. Напомним, решение о газификации Мурманской области магистральным природным газом было поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Так, при условии газификации ряд предприятий заявил о возможности реализации новых инвестиционных проектов по модернизации действующих предприятий и созданию новых производств и отраслей.

В рамках нового стратегического плана «На Севере – жить» также предусмотрена программа по развитию минерально-сырьевого центра и созданию производств будущего, в том числе производства стратегически важных металлов, разработка месторождения лития, создание производства активных катодных материалов на базе Кольской ГМК, сохранение и развитие существующих производств, активизация геологической разведки, производство стройматериалов.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров приветствовал участника форума «На Севере – жить».

Он отметил позитивные изменения, которые происходят в регионе в последнее время. Это касается в том числе промышленности, строительства, рыбного промысла, здравоохранения, образования и туризма. Денис Мантуров поблагодарил региональное правительство и губернатора Андрея Чибиса за проводимую работу в части наращивания индустриального потенциала региона и проактивную работу с инвесторами.

«Такой комплексный подход даёт ощутимые результаты. Имею ввиду рост региональной экономики и доходов населения, появления современных общественных пространств для досуга и социально-культурного взаимодействия жителей. Поступательное развитие Кольского Заполярья имеет важное значение для всей России. Регион является одним из опорных пунктов Северного морского пути», – сказал Денис Мантуров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в свою очередь Министр развития Арктики и экономии РФ Алексей Чекунков в своём приветственном слове подчеркнул, что в регионе реализуются стратегические проекты, которые являются основой устойчивого развития Арктики и создают базу для процветания российской экономики на поколение вперёд.

«Дальний Восток и Арктика – это больше половины нашей страны. Наши восточные и арктические рубежи связаны логистикой, экономикой, Северным морским путем. Глобальные задачи по развитию этой огромной, самой перспективной в России территории решаются руками людей. Огромный вклад в эту работу вносят жители Кольского Заполярья. Очень важно, что Арктика и, в частности, Мурманская область стала интересна, привлекательна для людей. Это регион стратегических и перспективных проектов, а также точка притяжения для туристов со всей России и не только», – сказал Алексей Чекунков.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, как получить выходной на День знаний
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире22:00«Черные кошки». Художественный сериал, 12 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманские работодатели увеличили зарплату кассиров на 11 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 31 копейку, доллар вырос почти на 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика