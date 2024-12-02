В рамках новогодней кампании в Мурманской области пройдёт более 700 праздничных мероприятий

Во всех муниципалитетах региона запланировано более 700 праздничных мероприятий к Новому году. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Накануне в Кольском Заполярья состоялись праздничные мероприятия по случаю зажжения новогодних ёлок.

«В первый день зимы в Мурманской области прошли церемонии зажжения огней на городских ёлках. Мероприятия, которые посетили больше 30 тысяч северян, сопровождались концертами и театрализованными представлениями», – сказал Андрей Чибис.

В том числе в этом году традиционно пройдут «Губернаторские ёлки» в Ледовом дворце спорта.

«Планируется, что в «Губернаторских ёлках» примут участие более 17 тысяч юных северян, как и в предыдущий период, детей участников СВО мы приглашали в приоритетном порядке. И, конечно, ребят, которые хорошо учатся», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, во второй половине декабря в столице Кольского Заполярья начнёт работу традиционная новогодняя ярмарка.

«Обязательным к посещению в декабре и январе считаю праздничную ярмарку, которая в этом году стартует 21 декабря на улице Воровского в Мурманске. Приглашаю всех жителей региона!», – сказал Андрей Чибис.

Подробно обо всех новогодних мероприятиях, запланированных в регионе, доложила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/