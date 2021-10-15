В рамках областного образовательного проекта «КультFAQ» северянам расскажут о русском искусстве X-XX веков

Мурманский областной художественный музей приглашает северян присоединиться к онлайн-лекции «Что сквозит и тайно светит…». Русское искусство X-XX вв.». Мероприятие состоится 19 октября в 11.00 в рамках программы открытых информационно-просветительских и обучающих мероприятий «КультFAQ» для деятелей культуры и искусства Мурманской области.

Лекцию проведёт Елена Николаевна Елиференко, ведущий специалист Российского центра музейной педагогики и детского творчества Русского музея. Слушателям расскажут о связи искусства и церкви в России в течение десяти столетий – не было такой сферы художественной деятельности на Руси, где бы городские и монастырские ремесленники не нашли применения своим талантам. Они возводили храмы и палаты, строили крепости, украшали стены соборов росписью и листы рукописей миниатюрами, отливали колокола, писали иконы и вырезали из дерева самобытную скульптуру. Зодчие, известные и безымянные, славились умением ставить храмы, объединяя их в единое целое с окружающей природой.

Традиции византийских мастеров и зодчих Древней Руси успешно претворяли в жизнь архитекторы XVIII – XX вв. В храмовых постройках Москвы и Санкт-Петербурга, созданных вдохновением Андреяна Захарова, Саввы Чевакинского, Константина Тона, Мариана Перетятковича воплощены дорогие народу представления и мечты о счастливой «украсно украшенной» родине, светлом и сильном духом человеке.

Как сообщает региональное Министерство культуры, количество мест для участия в лекции ограничено. Предварительная запись обязательна по ттелефонам: 99-43-57, 99-43-58 или kvcrm@artmmuseum.ru

Напомним, «КультFAQ» – это круглогодичная программа занятий, мастер-классов, выступлений ведущих экспертов в сфере культуры, которые проходят в онлайн- и офлайн-форматах в Мурманской области. Мероприятия «КультFAQ» открыты для всех желающих. Проект инициирован региональным Министерством культуры.