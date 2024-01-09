В рамках оперативного совещания обсудили запуск нового механизма работы народных дружинников в Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис сообщил, что к настоящему моменту в регионе зарегистрировано 30 общественных объединений такой направленности с общей численностью более 270 человек. В том числе они участвовали в охране общественного порядка в период новогодних и рождественских праздников.

«Принято решение выделить 10 млн рублей на поддержку таких объединений. Это будет материальное стимулирование: денежные выплаты за участие в охране общественного порядка, личное страхование народных дружинников во время их участия в охране общественного порядка, материальная поддержка деятельности народных дружин. Наши общественники делают важное и общественно полезное дело, и их труд помогает сохранять порядок и безопасность в муниципалитетах, в основном на массовых мероприятиях. Поэтому важно их труд поощрять», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис также призвал северян вступать в ряды народных дружин.

«Всю работу по запуску новых мер поддержки, по координации, помощи народным дружинникам прошу организовать Министерство региональной безопасности Мурманской области, и стимулировать участие не только в рамках проведения массовых мероприятий, но и в рамках ежедневного усиления патрулирования там, где это необходимо. Конечно, учитывая введение дополнительных мер поддержки таких возможностей у нас станет больше», – отметил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробнее о новом механизме поддержки народных дружинников рассказал заместитель губернатора Мурманской области – министр региональной безопасности Артем Долгов.