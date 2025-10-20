В рамках оперативного совещания одной из тем стало торжественное мероприятие в Долине Славы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 18 октября в Долине Славы прошла церемония захоронения останков советских воинов, защищавших Кольское Заполярье в годы Великой Отечественной войны.

«Наши воины защитили Кольское Заполярье, не дали фашистам овладеть портом Мурманск. Внесли большой вклад в нашу Великую Победу, 80-летие которой мы отмечаем в этом году. Через наш порт благодаря северным конвоям шло большое количество оружия, необходимых фронту материалов, и это приблизило Победу. Сегодня наши бойцы, воспитанные на подвиге предков, так же доблестно и с честью защищают интересы страны на полях специальной военной операции. Очень важно, что на мероприятии присутствовало много молодёжи», – сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул значимость работы поисковиков и волонтёров, неравнодушных северян, трудовых коллективов, которые из года в год делают всё возможное, чтобы сохранить историческую память, в том числе благоустраивают мемориалы.

«Знаю, что со стороны нашего профильного блока работа ведётся активно: помогаете, поддерживаете, финансируете поисковую работу. Прошу наш комитет молодёжной политики, глав муниципалитетов держать эту работу на контроле, постоянно чувствовать, что и как нужно улучшить, чтобы необходимые ресурсы для этого священного дела были всегда. Безусловно, сохранение памяти о наших героях всегда будет приоритетом для правительства Мурманской области. Отдельно хочу сказать спасибо всем нашим жителям, огромному количеству волонтёров, добровольцев, поисковикам, трудовым коллективам, которые в дополнение к своим профессиональным обязанностям выбрали эту значимую миссию. И в этом году, как и в прошлые годы, делали всё, чтобы сохранить память, работали в самых труднодоступных местах», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также поблагодарил организаторов мероприятия за чёткое проведение и обеспечение правопорядка.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555449/#&gid=1&pid=24