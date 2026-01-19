В рамках оперативного совещания правительства Мурманской области рассмотрели вопрос о ситуации с теплоснабжением в Сафоново

Напомним, в период праздничных дней в Сафоново произошла череда порывов на тепловых сетях по причине механических повреждений неустановленными лицами, а также на фоне аномальных морозов.

Для скорейшей локализации ситуации были привлечены дополнительные силы и средствам: две бригады из Мурманска и одна — из Колы, шесть единиц специализированной техники.

Кроме наружных работ, специалисты АО «МЭС» совместно с управляющими организациями и «Североморскводоканалом» осуществляли работы по восстановлению внутридомовых систем и нормализации параметров теплоснабжения.

«В пятницу я выехал в Сафоново в связи с многочисленными комментариями по поводу отсутствия отопления. Хочу в первую очередь поблагодарить всех рабочих аварийной бригады, они действительно делали все возможное, несмотря на погоду и время суток. Проблему будем решать системно в рамках реновации ЗАТО», – подчеркнул Андрей Чибис.

С докладом о текущей ситуации в Сафоново выступил глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.

«Итогом проведенных мероприятий стало то, что поздним вечером в пятницу удалось восстановить работу котельной и ночью мы уже приступили к запитке домов. В условиях достаточно низких температур ранее мы несколько раз сливали дома, поэтому процесс немного затянулся. На сегодняшний день в работе осталось порядка 30 жалоб, сегодня МЭС приступил на ликвидации порывов на сетях горячего водоснабжения. На полную ликвидацию всех последствий необходимо некоторое время – до конца недели планируем справиться», – сообщил Владимир Евменьков.

Также глава ЗАТО, отметил, что с сегодняшнего дня решены проблемы с теплоснабжением в лицее №1 – сегодня дети уже вернулись к занятиям.

«Мы уже проговорили с коллегами, что необходимо дополнительно предпринять, чтобы минимизировать эти риски. Прошу провести внимательную оценку ситуации, и до конца недели мне об этом детально доложить. Имея в виду настройку дополнительных мероприятий в межотопительном периоде, чтобы в будущем не допустить таких ситуации. Крайне важно, чтобы никакие квитанции в отсутствие тепла людям не приходили», – сообщил Андрей Чибис, акцентируя внимание профильных ведомств на необходимость держать ситуацию на контроле.

Аварийные ситуации на сетях теплоснабжения в минувшие праздничные дни возникали также в Печенгском округе. По словам главы Печенгского округа Андрея Кузнецова, сейчас жалобы от жителей отсутствует, сегодня на 19 км монтируют теплообменники, доставленные АО «МЭС» – планируется, что это улучшит работу котельной.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в 2026 год АО «МЭС» запланирована перекладка еще 9,2 км сетей центрального отопления и сетей горячего водоснабжения, в том числе три участка, на которых произошли технологические нарушения. По информации компании, к началу следующего отопительного периода в Сафоново Мурманской области будет переложено 69% тепловых сетей, все магистральные тепловые сети от котельной и полностью квартальные сети и сети горячего водоснабжения в зоне теплоснабжения «Малое Сафоново».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560682/#&gid=1&pid=1