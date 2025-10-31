НАРКОЛОГ — ВРАЧ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИАВИАПЕРЕВОЗКИ И ИХ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
В рамках осеннего сезона Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» региональные органы власти собрали свыше 700 кг макулатуры

Сотрудники региональных минприроды и минфина приняли участие в сборе макулатуры в рамках осеннего сезона VI Всероссийской акции «БумБатл». За месяц акции общими усилиями сотрудникам удалось собрать свыше 700 килограмма картона и бумаги. Собранная макулатура была передана партнерам акции ООО «ЭкоСистемаСервис».

Осенний сезон акции «БумБатл» продлится до 30 ноября. Он проходит под эгидой Всероссийского экологического движения «Экосистема» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

Каждый желающий может присоединиться к акции, зарегистрировавшись на сайте БУМБАТЛ.РФ.

Адреса пунктов приема макулатуры в Мурманской области:

г. Мурманск, ул. Марата, 5в (ООО «ЭкоСистемаСервис»);
г. Мурманск, Кольский проспект,  51, ориентир: автостоянка, пункт приёма вторсырья «Вторматик» (Мурманский филиал АО «Ситиматик»);
г. Североморск, Советская улица, 14а, пункт приёма вторсырья «Вторматик» (Мурманский филиал АО «Ситиматик»);
г. Апатиты, ул. Гладышева, 17 (ИП Брсикян М.В.).
Напоминаем, что пункты приёма не принимают глянцевые журналы, книги в твердой обложке, кассовые чеки, копировальную бумагу, бумагу для факсов, папки с арочным механизмом, бумагу, скрепленную степлером или скрепками.

Наиболее активных участников ждут поощрительные призы. Первые 100 физических лиц, сдавших более 10 кг макулатуры в пункты приёма в Мурманске, получат билеты на посещение культурно-досуговых мероприятий.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556288/#&gid=1&pid=1

