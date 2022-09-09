В рамках партийного проекта «Детский спорт» был проведен городской рейд по новым детским площадкам в ЗАТО г.Североморск

В этом году они были обустроены на ул. Флотских Строителей и Школьной флотской столицы. Муниципалитет подготовил основание для будущих площадок, на которых уже подрядчик уложил травмобезопасное покрытие и смонтировал элементы.

«Основные работы на детских площадках уже завершены. Однако в планах на обоих объектах дополнительно установить ограждения и опоры освещения. Работы планируем завершить в этом году. Также в ближайшее время будет обустроена спортивная площадка на ул. Пионерской», − отметил глава ЗАТО Североморск Олег Прасов.

На площадках установлены нестандартные современные элементы: различные лазалки, качели и вертушки, по всему периметру − мягкое прорезиненное покрытие, а также скамейки и урны. И несмотря на то, что работы завершились совсем недавно, новые площадки уже успели оценить дети и их родители.

«Подрядчик ещё не успел всё собрать, а ребята уже с интересом сюда смотрели. Сейчас, когда площадка открыта, слышу только положительные отзывы и от детей, и от взрослых», − поделился депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Святослав Мордасов.

Ещё одна остановка во время объезда – физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п.г.т. Сафоново, который реализуется в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» народной программы «Единой России».

Футбольное поле, тренажёры, турники, баскетбольные щиты, беговые дорожки с тартановым покрытием и комфортная трибуна для зрителей – здесь есть все для занятий спортом с комфортом.

«Работы по основному контракту по строительству ФОКОТа завершены. В ближайшее время дополнительно здесь будет установлена раздевалка, ограждено футбольное поле, обустроено отдельное волейбольное поле и подключена система видеонаблюдения. Эти инициативы были озвучены уже в процессе строительства и нашли поддержку у губернатора региона Андрея Чибиса», − поделился планами глава муниципалитета Олег Прасов.

Торжественное открытие спортивного объекта пройдёт уже в сентябре. Хотя ФОКОТ не пустует и сейчас.

«В Сафоново много молодых семей с детьми. Им важно, чтобы в шаговой доступности был такой стадион. «Уверен, что новый ФОКОТ будет очень востребован среди жителей поселка и станет дополнительным стимулом для занятий спортом», − считает председатель Совета депутата Евгений Алексеев.

Фото: http://murmansk.er.ru/