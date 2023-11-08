В рамках партпроекта «Культура малой Родины» дан старт проекту, рождённому в Мурманской области

«Официально объявляем старт 4-го сезона нашего проекта «Музыкальные надежды Арктики»! Традиционно – лучшие эксперты в области музыкального искусства, широкая география и много сюрпризов! Регистрация участников – до 15 ноября», – рассказала Анна Гришко региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины», депутат Мурманской областной Думы.

«Музыкальные надежды Арктики» состоят из серий открытых мастер-классов для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Мурманской области от преподавателей ведущих учебных заведений России, а также круглых столов, конференций, циклов концертов и лекций, сезонных творческих школ в Мурманской области и Санкт-Петербурге, фестивалей «Музыкальная осень в Заозёрске», «Мурманские хоровые ассамблеи» и Всероссийского фестиваля музыкального искусства имени Т.Д. Крыловой. С 2023 года проект масштабировался на территорию Камчатского края под наименованием «Музыкальные надежды Арктики и Дальнего Востока».

Уникальный проект в области музыкального искусства в нашем регионе реализуется с 2019 года при поддержке губернатора Мурманской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Чибиса, Мурманской областной Думы, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Мурманской областной филармонии и других партнёров.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/startuet-4-j-sezon-federalnogo-proekta-muzykalnye-nadezhdy-arktiki