В рамках патриотических акций «Помни войну» и «Арктический фронт» Северный флот и РГО проведут экспедицию в Арктике

Совместную комплексную экспедицию в Арктике проведут в 2021 году исследователи Северного флота и Русского географического общества (РГО) в рамках патриотических акций «Помни войну» и «Арктический фронт». Экспедиция пройдёт по маршруту первого конвоя ленд-лиза «Дервиш». Мероприятия будут проводиться в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны и 80-летии проводки первого конвоя ленд-лиза «Дервиш».

Как сообщает пресс-служба СФ, Гидрографическая служба Северного флота выступила с предложением организовать и провести в текущем году экспедицию «Помни войну» с привлечением сил и средств Русского географического общества. В ходе экспедиции планируется провести дополнительное обследование нескольких кораблей и судов Северного флота, союзников и гитлеровской Германии, погибших в годы войны в Баренцевом море. Также предполагается провести поиск советских подводных лодок М-122, М-175, гидрографического судна «Меридиан», изучить места расположения бывших немецких оборонительных минных заграждений, в частности «Бантос-А» на предмет возможного выявления там погибших кораблей.

«Основные задачи - выполнение высокоточной съёмки рельефа дна, уточнение навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, освоение новой техники и современных методов работы, выполнение исследований в рамках военно-исторической работы, увековечивание памяти моряков - защитников Отечества», - цитируют в сообщении слова научного руководителя экспедиции «Помни войну», начальника отдела гидрографической службы Северного флота капитана первого ранга Алексея Корниса.

По информации флота, экспедиция пройдёт в восемь этапов с февраля по сентябрь 2021 года. В ней примут участие подводные поисковики РГО, будут задействованы гидрографические суда и катера Северного флота, а также ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», корабли Кольской флотилии разнородных сил. Ещё ряд научно-исследовательских экспедиций в 2021 году пройдёт по арктическим архипелагам Баренцева и Карского морей.