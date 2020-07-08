В рамках плана «На Севере - жить.2030» в Полярных Зорях установят многофункциональный спорткомплекс

Губернатор Андрей Чибис вчера совершил рабочую поездку в город Полярные Зори с подведомственной территорией, где осмотрел ряд объектов – как находящихся в стадии возведения, так и сданных в эксплуатацию.

В Африканде губернатор в сопровождении главы муниципального образования Максима Пухова возложил цветы к Памятному знаку, территорию вокруг которого реконструировали при подготовке к празднованию 75-летия Победы. Также этим летом в посёлке в рамках проекта формирования комфортной городской среды благоустраивают дворы на улице Мира. Рабочие меняют тротуар, ремонтируют дворовый проезд, будут установлены урны и новые скамейки, газонные ограждения. На сегодняшний день на объекте выполнено 25% от общего объёма работ.

Следующим пунктом посещения стало уникальное предприятие аквакультуры, которое занимается товарным выращиванием радужной форели и осетра почти 20 лет. Производство проходит полный цикл – от закладки икры до взрослой рыбы. Цех оснащен современным оборудованием: бактерицидной установкой, накопительными бассейнами, насосами, фильтрами очистки воды. В планах предприятия – увеличить производственные мощности до 1500 тонн рыбопродукции, расширить штат сотрудников и модернизировать садковый комплекс.

В городе Полярные Зори губернатор ознакомился с ходом работ по ремонту большого зала Дворца культуры и посетил заработавший с 15 июня физкультурно-оздоровительный комплекс, проконтролировав исполнение рекомендаций Роспотребнадзора по соблюдению санитарных правил в период пандемии. В спортцентре создан необходимый запас антисептических, дезинфицирующих средств, защитных масок и перчаток, закуплены облучатель для обеззараживания помещений, бесконтактный инфракрасный термометр. Рядом с ФОКом, ставшим местом притяжения для местных жителей, открылся современный скейт-парк.

Подводя итоги рабочей поездки, губернатор подчеркнул, что повышение качества жизни северян – общая цель для региональной и муниципальной властей, сделав при этом акцент на необходимости усилении контроля за исполнением контрактов при строительных работах, благоустройстве дворов и общественных пространств.

«Как мы видим, площадки в Полярных Зорях пользуются большим спросом. Правильно, что так называемый «остров здоровья» продолжают развивать. В рамках реализации плана «На Севере – жить.2030» здесь ещё появится крытый спорткомплекс. Муниципальные власти при поддержке Кольской атомной электростанции активно меняют облик населенных пунктов, повышая качество жизни людей. Важно усилить контроль за выполнением работ. За ненадлежащее качество последуют жесткие наказания», - подчеркнул губернатор.