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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.23 14:30

В рамках плана «На Севере – жить» и нацпроекта полностью завершены дорожные работы на 131 объекте в Мурманской области

В Мурманской области завершаются ремонты дорог. Об этом вчера на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«На сегодняшний день в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 8 автомобильных дорог, 1 мостовое сооружение и 14 объектов на улицах Мурманска. А в рамках плана «На Севере – жить» на 100% завершены работы на 96 улицах Мурманской области и на 9 объектах в Мурманске», – отметил Андрей Чибис.

Также губернатор добавил, что в этом году ведётся устройство освещения общей протяженностью более 5 км, и завершены ремонты дорог Умба-Варзуга, Кировск-Коашва, автоподъезда к Североморску.

Подробнее о ходе ремонтных работ рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства региона Юлия Полиэктова. В высокой степени готовности (общее выполнение более 95%) находится объекты нацпроекта: проспект Кольский, участок улицы Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр-да Серпантин) и подъездная дорога к Центру ДЮТиЭ «Парус».

Активные дорожные работы продолжаются на улице Карла Либкнехта от ул. Челюскинцев до Нижнеростинского шоссе.

На объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» не только обновляется дорожная одежда в больших объёмах, но и заменяется бортовой камень, восстанавливаются колодцы. Для безопасности дорожного движения обустраиваются дорожные неровности. Отремонтировано порядка 14 км дорожного покрытия.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершены работы на 14 объектах из 18.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить» и при поддержке областного правительства в муниципальных образованиях Мурманской области ремонтируется 127 улиц.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в Апатитах, Кировске, Оленегорске, ЗАТО г.Островной, ЗАТО Видяево, а также в Ковдорском округе, Ловозерском и Терском районах дорожная кампания завершена полностью, отремонтировано 39 улиц. Ещё в 7 муниципалитетах работы завершены на 57 улицах. На сегодняшний день объём выполнения дорожной кампании составляет 76%.

На 9 улицах ремонтные работы находятся в завершающей стадии. На оставшихся улицах ремонтные работы завершатся к концу сентября.

В Мурманске по субсидии, выделенной из областного бюджета, ремонтируется 19 объектов общей площадью более 105 тысяч м2. На 9 объектах работы завершены полностью, это участки дорог на Кольском проспекте и Нижнеростинском шоссе, а также тротуары на улицах Старостина, Хлобыстова и улице Профсоюзов. Продолжаются работы на 10 объектах, 4 из которых – капитальный ремонт улиц Подгорная и Героев – Рыбачьего (двухлетняя реализация объектов), проезда Серпантин и пешеходной связи по улице Туристов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

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