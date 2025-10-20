В рамках плана «На Севере – жить!» и нацпроектов за 6 лет в городе-герое Мурманске отремонтировано более 140 км дорог

В рамках плана «На Севере – жить!» и нацпроектов за 6 лет в Мурманске отремонтировано более 140 км дорог, капитальный ремонт дворовых территорий – 86, ямочный ремонт – 819 дворовых территорий. Одной из тем сегодняшнего оперативного совещания стал ремонт дорог в городе-герое.

«Объём большой в этом году, но крайне важно делать все в сроки и с надлежащим качеством. Мы всем ездим по городу, видим, где и что сделано. Ивана Николаевича Лебедева прошу подробно прокомментировать», – сказал глава региона Андрей Чибис.

В Мурманске в этом году в работе 16 участков дорог. Особое внимание уделено реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Из 10 запланированных участков – 9 уже завершены. С опережающим темпом начаты работы по губернаторскому плану «На Севере – жить!». В работе 6 участков, из них 4 уже завершены. Это улица Капитана Орликовой, Верхне-Ростинское шоссе, ул. Прибрежная, ул. Героев Рыбачьего. Масштабная работа ведётся и по ямочному ремонту автомобильных дорог и дворовых территорий. В этом году дополнительно к запланированным 75 участкам дорог благодаря экономии удалось отремонтировать ещё 25. А к 205 дворовым территориям дополнительно включили в список ещё 7.

Фото: https://mintrans.gov-murman.ru/news/554639/#&gid=1&pid=1