В рамках плана «На Севере – жить» Мурманской области за три года обновлено 233 единицы общественного транспорта

Вчера на оперативном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова рассказала об обновлении парка общественного транспорта региона. Как отметила министр, на территории нашего региона в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в период 2021-2023 годов обновлено 233 единицы общественного транспорта: 55 троллейбусов и 178 автобусов.

В результате реализации первого этапа в 2021 году полностью обновлён парк подвижного состава в ЗАТО г. Североморск и частично в Мурманске.

В 2022 году реализован следующий этап программы обновления общественного транспорта. По итогам второго этапа в восьми муниципальных образованиях автопарк обновлён на 100%: ЗАТО Александровск, Кировск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Ловозерский район и Печенгский муниципальный округ. Частично был обновлён транспорт в четырёх муниципальных образованиях: Мурманск, Кандалакша, Островной и Ковдор.

В 2023 году Мурманская область активно пользовалась мерами федеральной поддержки. Так, в целях развития экологичных видов транспорта с использованием средств субсидии из областного бюджета на обновление парка подвижного состава и в рамках инвестиционных проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации с участием АО «ГТЛК» и ВЭБ.РФ приобретено 30 троллейбусов, с применением льготного лизинга. Также с использованием механизма специальных казначейских кредитов приобретено 23 автобуса, что позволило достигнуть показателя доли транспортных средств, работающих на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам возрастом не старше пяти лет в 88%.

В этом году в рамках программы обновления парка подвижного состава планируется приобрести 50 единиц общественного транспорта: 11 троллейбусов, 33 автобуса большого класса, один автобус среднего класса и пять автобусов малого класса.

Таким образом, за четыре года действия программы обновления, автопарк общественного транспорта по Мурманской области возрастом не старше пяти лет составит порядка 100%.

Весь приобретенный в рамках стратегического плана «На Севере – жить» транспорт оформлен в едином и узнаваемом стиле #транспортсевера, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru