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Мурманская область. Арктика (16+)30.01.24 10:00

В рамках плана «На Севере – жить» с 2019 года в Мурманской области отремонтировано более 20% всех подъездов

В многоквартирных домах Мурманской области 20259 подъездов, с 2019 года было отремонтировано 5163 подъездов, что составляет более 20% от общего количества. Об этом вчера сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании.

«С управляющими компаниями мы договаривались наращивать темпы обновлений, так как ремонта требуют большое количество подъездов в многоквартирных домах. Напомню, мы начинали с того, что в среднем ремонтировали по 150-200 подъездов в год. Мы почти в 10 раз увеличили это количество», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

За 2023 год в Мурманской области выполнен ремонт 1465 подъездов, из них 182 подъезда выполнено в рамках инициативного бюджетирования и 1283 подъезда отремонтировано силами управляющих организаций.

В 2024 году, как сообщила министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова, будет отремонтировано еще около 1,5 тысячи подъездов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор Мурманской области обратил отдельное внимание на опыт инициативных северян, которые в рамках программы «На Севере – твой проект» приняли участие в ремонте, а также на украшение входных групп на фотографиях, представленных в презентационных материалах.

«Давайте простимулируем УК к подобного рода решениям. Это действительно меняет облик особенно в темное время суток и приятно бросается в глаза, а ведь решение недорогое. Важно еще, чтобы инспекторы следили за качеством ремонтов. К 1 марту давайте создадим определенный стандарт, который будет доведен до УК, чтобы ремонт был более качественным. Раз в три месяца также необходимо обходить подвалы – должна быть четкая системная проверка», – отметил Андрей Чибис.

Также глава региона акцентировал внимание на уборке дворов, которые в связи с потеплением находятся в Мурманске в неудовлетворительном состоянии.

«Сейчас совместно с муниципалитетами нужно прижучить управляющие компании. Но нужен не штраф, а убранные дворы. Нужно сделать так, чтобы УК заранее боялись штрафа, который вы выпишете», – заключил губернатор.

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