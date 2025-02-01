В рамках плана «На Севере – жить» совместно со «Сбером» будет реализована программа развития медицины в Арктической зоне

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в течение 2025 года в Мурманской области будет реализована программа развития медицины в Арктической зоне во всех медучреждениях Кольского Заполярья. Организаторы на встрече обсудили ключевые вопросы и этапы проекта.

По поручению главы региона Андрея Чибиса, данному на оперативном совещании, в рамках плана «На Севере – жить» начались подготовительные этапы новой программы развития арктической медицины во всех медицинских учреждениях. Ранее Президент России Владимир Путин поддержал идею выработки арктических стандартов медицины, которую предложил на встрече в Кремле Андрей Чибис.

«Губернатор Мурманской области на оперативном совещании озвучил важное поручение – совместно со специалистами «Сбера» детально проработать внедрение в наш регион программы для удалённого контроля состояния пациентов с хроническими заболеваниями. Этот проект особенно важен для населения Арктической зоны, так как климатические условия, несбалансированное питание и удалённость некоторых районов усложняют борьбу с социально значимыми заболеваниями. Сейчас активно ведётся работа по улучшению всех процессов, устраняются любые недочёты, чтобы жители Мурманской области могли получать высококачественную медицинскую помощь, соответствующую их потребностям, и находились под наблюдением специалистов не только в медицинских учреждениях, но и у себя дома. Начинаем работу с города Мурманска во взрослых городских поликлиниках, а в течение 2025 года планируем внедрить инициативу по всей Мурманской области», – рассказал Сергей Чуксеев, заместитель министра регионального здравоохранения.

Проект развития медицины в Арктической зоне направлена на мониторинг врачами жизненно важных показателей здоровья взрослых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа, а также детей до 17 лет с отитами, находящихся на диспансерном учёте. Программа предусматривает участие пациентов при наличии медицинских показаний, а решение о включении в неё будет приниматься лечащим врачом.

Среди причин заболеваемости населения нашего региона ведущие позиции занимают заболевания сердечно-сосудистой системы — их доля достигает 13,8%. Также распространены эндокринологические заболевания, такие как сахарный диабет II типа, который в данный момент числится в списке хронических болезней у более чем 22 тысяч пациентов. Что касается детского населения, то наиболее распространены болезни ЛОР-органов, в особенности отиты. Особенные климатические условия увеличивают вероятность перехода этих заболеваний в хроническую форму и возникновения осложнений у детей. Ежегодно фиксируется свыше 16 тысяч случаев отита.

«В предстоящем проекте мы сфокусировались на группе пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией. Гипертоническая болезнь является фактором риска развития большинства сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт миокарда, инсульт, сердечная недостаточность и прочие. Потому быстрое достижение контроля артериального давления и других факторов риска, среди которых гиподинамия, нарушения углеводного и липидного обмена, а также раннее выявление таких осложнений, как «стресс сердца» и предстадия сердечной недостаточности, приведёт к улучшению долгосрочного прогноза и повышению ожидаемой продолжительности жизни», – отметил Евгений Шляхто, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, академик РАН.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом II типа будут находиться под дистанционным контролем врачей. Специалисты будут отслеживать артериальное давление, пульс и уровень сахара в крови. Данные могут передаваться разными способами: через «умные» тонометры и глюкометры от «СберЗдоровья», личные устройства пациентов или посредством роботизированного обзвона. Для этих групп пациентов также предусмотрен расширенный список лабораторных и инструментальных исследований, что позволит вовремя обнаружить сопутствующие заболевания.

Для мониторинга детей, склонных к частым отитам, будут использоваться «Умные камеры» от «СберЗдоровья». Эти устройства помогут делать фотографии или видеоролики внутренних полостей горла, носа и ушей, что облегчит врачам проведение удалённых осмотров.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, чтобы стать участником программы, необходимо обратиться к своему лечащему врачу или участковому терапевту по месту жительства. Также для подключения к программе врачи сами будут связываться с пациентами.

«Персонализированная профилактика и превентивное лечение может помочь в борьбе с преждевременной смертностью и увеличить продолжительность жизни людей. «Сбер» разрабатывает и внедряет востребованные цифровые решения для медицины, в том числе с использованием искусственного интеллекта: нейросетевая модель «Сбера GigaChat» успешно сдаёт экзамены на врача, ИИ помогает расшифровывать рентгеновские снимки, участвует вместе с врачами в постановке диагнозов пациентам. Программа развития медицины в Арктической зоне— ещё один из важнейших проектов, нацеленный на помощь пациентам и врачам. Сегодня он запускается в Мурманской области — регионе со специфическими климатическими и географическими условиями, где особенную роль играет возможность дистанционного наблюдения за пациентами», – рассказал Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья «Сбербанка».

Реализация проекта выявит влияние факторов особой климатической зоны на показатели здоровья и формирование новых лечебно-диагностических подходов для включения в стандарт медицины в Арктической зоне.

В рамках программы лечащие врачи в случае отклонений от нормы в предоставленных данных будут связываться с наблюдаемым пациентами, чтобы корректировать терапию с целью стабилизации состояния или применять экстренные меры, например, рекомендовать вызвать скорую помощь.

«По данным Минздрава России, подобные программы позволяют существенно улучшить состояние пациентов с заболеваниями сердца. В частности — сократить количество госпитализаций и вызовов скорой помощи на 70%, снизить смертность на 30%, а у 76% наблюдаемых нормализовать состояние здоровья в течение 1-2 месяцев. Видя высокие результаты, мы стремимся расширить возможности дистанционного мониторинга и для пациентов с другими заболеваниями, среди которых сахарный диабет II типа и ЛОР-заболевания у детей», – поделился опытом других регионов Александр Андреев, директор по развитию медицинской компании «СберЗдоровье».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/