Многообразие нашего мира: марокканский кафтан, претендующий на статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО, «Розовая леди» - 120-летний отель в Кейптауне и женский монастырь с боевыми монахинями в КатмандуВ Мурманске при строительстве собора запланированы взрывные работы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.02.25 13:00

В рамках плана «На Севере – жить» совместно со «Сбером» будет реализована программа развития медицины в Арктической зоне

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в течение 2025 года в Мурманской области будет реализована программа развития медицины в Арктической зоне во всех медучреждениях Кольского Заполярья. Организаторы на встрече обсудили ключевые вопросы и этапы проекта.

По поручению главы региона Андрея Чибиса, данному на оперативном совещании, в рамках плана «На Севере – жить» начались подготовительные этапы новой программы развития арктической медицины во всех медицинских учреждениях. Ранее Президент России Владимир Путин поддержал идею выработки арктических стандартов медицины, которую предложил на встрече в Кремле Андрей Чибис.

«Губернатор Мурманской области на оперативном совещании озвучил важное поручение – совместно со специалистами «Сбера» детально проработать внедрение в наш регион программы для удалённого контроля состояния пациентов с хроническими заболеваниями. Этот проект особенно важен для населения Арктической зоны, так как климатические условия, несбалансированное питание и удалённость некоторых районов усложняют борьбу с социально значимыми заболеваниями. Сейчас активно ведётся работа по улучшению всех процессов, устраняются любые недочёты, чтобы жители Мурманской области могли получать высококачественную медицинскую помощь, соответствующую их потребностям, и находились под наблюдением специалистов не только в медицинских учреждениях, но и у себя дома. Начинаем работу с города Мурманска во взрослых городских поликлиниках, а в течение 2025 года планируем внедрить инициативу по всей Мурманской области», – рассказал Сергей Чуксеев, заместитель министра регионального здравоохранения.

Проект развития медицины в Арктической зоне направлена на мониторинг врачами жизненно важных показателей здоровья взрослых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа, а также детей до 17 лет с отитами, находящихся на диспансерном учёте. Программа предусматривает участие пациентов при наличии медицинских показаний, а решение о включении в неё будет приниматься лечащим врачом.

Среди причин заболеваемости населения нашего региона ведущие позиции занимают заболевания сердечно-сосудистой системы — их доля достигает 13,8%. Также распространены эндокринологические заболевания, такие как сахарный диабет II типа, который в данный момент числится в списке хронических болезней у более чем 22 тысяч пациентов. Что касается детского населения, то наиболее распространены болезни ЛОР-органов, в особенности отиты. Особенные климатические условия увеличивают вероятность перехода этих заболеваний в хроническую форму и возникновения осложнений у детей. Ежегодно фиксируется свыше 16 тысяч случаев отита.

«В предстоящем проекте мы сфокусировались на группе пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией. Гипертоническая болезнь является фактором риска развития большинства сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт миокарда, инсульт, сердечная недостаточность и прочие. Потому быстрое достижение контроля артериального давления и других факторов риска, среди которых гиподинамия, нарушения углеводного и липидного обмена, а также раннее выявление таких осложнений, как «стресс сердца» и предстадия сердечной недостаточности, приведёт к улучшению долгосрочного прогноза и повышению ожидаемой продолжительности жизни», –  отметил Евгений Шляхто, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, академик РАН.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом II типа будут находиться под дистанционным контролем врачей. Специалисты будут отслеживать артериальное давление, пульс и уровень сахара в крови. Данные могут передаваться разными способами: через «умные» тонометры и глюкометры от «СберЗдоровья», личные устройства пациентов или посредством роботизированного обзвона. Для этих групп пациентов также предусмотрен расширенный список лабораторных и инструментальных исследований, что позволит вовремя обнаружить сопутствующие заболевания.

Для мониторинга детей, склонных к частым отитам, будут использоваться «Умные камеры» от «СберЗдоровья». Эти устройства помогут делать фотографии или видеоролики внутренних полостей горла, носа и ушей, что облегчит врачам проведение удалённых осмотров.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, чтобы стать участником программы, необходимо обратиться к своему лечащему врачу или участковому терапевту по месту жительства. Также для подключения к программе врачи сами будут связываться с пациентами.

«Персонализированная профилактика и превентивное лечение может помочь в борьбе с преждевременной смертностью и увеличить продолжительность жизни людей. «Сбер» разрабатывает и внедряет востребованные цифровые решения для медицины, в том числе с использованием искусственного интеллекта: нейросетевая модель «Сбера GigaChat» успешно сдаёт экзамены на врача, ИИ помогает расшифровывать рентгеновские снимки, участвует вместе с врачами в постановке диагнозов пациентам. Программа развития медицины в Арктической зоне— ещё один из важнейших проектов, нацеленный на помощь пациентам и врачам. Сегодня он запускается в Мурманской области — регионе со специфическими климатическими и географическими условиями, где особенную роль играет возможность дистанционного наблюдения за пациентами», – рассказал Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья «Сбербанка».

Реализация проекта выявит влияние факторов особой климатической зоны на показатели здоровья и формирование новых лечебно-диагностических подходов для включения в стандарт медицины в Арктической зоне.

В рамках программы лечащие врачи в случае отклонений от нормы в предоставленных данных будут связываться с наблюдаемым пациентами, чтобы корректировать терапию с целью стабилизации состояния или применять экстренные меры, например, рекомендовать вызвать скорую помощь.

«По данным Минздрава России, подобные программы позволяют существенно улучшить состояние пациентов с заболеваниями сердца. В частности — сократить количество госпитализаций и вызовов скорой помощи на 70%, снизить смертность на 30%, а у 76% наблюдаемых нормализовать состояние здоровья в течение 1-2 месяцев. Видя высокие результаты, мы стремимся расширить возможности дистанционного мониторинга и для пациентов с другими заболеваниями, среди которых сахарный диабет II типа и ЛОР-заболевания у детей», – поделился опытом других регионов Александр Андреев, директор по развитию медицинской компании «СберЗдоровье».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Судостроение: какие возможности, зарплаты и «плюшки» можно получить в одной из самых суровых отраслей рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире00:40«У нас есть Папа!». Художественный фильм (16+)02:20«Медленное ТВ-Камин».05:25«Мелодия любви». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, мороженая неразделанная рыба и вермишель, а по стране – огурцы и картофель-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 65 копеек, доллар потерял почти 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 3 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика