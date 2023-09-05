В рамках плана «На Севере – жить» в этом году запланирован ремонт более 1700 подъездов в Мурманской области

В рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области обсудили управление жилищным фондом региона. Губернатор Андрей Чибис отметил, что по плану «На Севере – жить» в этом году запланирован ремонт более 1700 подъездов, уже отремонтировано 86% кровель, запланированных на год. Кроме того, отработано более 7 тысяч обращений северян, поступивших в региональное министерство государственного жилищного и строительного надзора.

«Важно отметить, что недавно была проведена определенная законом процедура отзыва лицензий у ряда компаний, управляющих жилфондом. Появился ряд новых. Все они, а также действующие взяли на себя повышенные чётко прописанные обязательства: и по ремонту подъездов и кровель, и по изменению подходов по реакции на жалобы жильцов, и подходов по ремонту придомовых территорий. Прошу вас внимательно за этим следить», – подчеркнул глава региона, обращаясь к коллегам из профильного министерства.

Министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова отметила, что в рамках плана «На Севере – жить» министерством реализуются семь направлений работы.

Среди них улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, обеспечение контроля за качеством уборки, контроль качества и безопасность оказания жилищно-коммунальных услуг, комфортное проживание в многоквартирных домах, повышение качества обслуживания жилфонда и вовлечение жителей области в управление им.

Важным новшеством стало внедрение в работу специализированной информационной системы мониторинга уборки территорий (СМУТ). С её помощью министерство проводит ежедневный контроль качества уборки дворовых территорий.

В настоящее время более 70% управляющих компаний региона работают в системе, а общее количество включенных в неё многоквартирных домов и дворовых территорий достигло 60%. Достижение стопроцентного результата запланировано на 2026 год.

Более того, недавно была завершена настройка работы «СМУТ» с порталом «Наш Север». Теперь обращения жителей с портала сразу можно отправлять в «СМУТ» для формирования задания на механическую или ручную уборку. В настоящее время это новшество доступно жителям Мурманска, Североморска, Александровска и Кировска, на очереди другие муниципалитеты.

Результаты достигнуты в реализации программы ремонтов подъездов многоквартирных домов. В 2020-2022 годах отремонтировано 3482 подъездов, а в этом году уже 820. При этом ремонт осуществляется как в рамках общественных инициатив при софинансировании из областного и местного бюджетов, так и за счёт внебюджетных источников. Графике выполнения работ соблюдают управляющие организации Мурманска, Апатит, Мончегорска, ЗАТО Александровск, Ковдора и Кандалакшского района, а Ловозерский район уже перевыполнил план.

«Для качественного улучшение работы с жителями, отработки заявок, организации вывоза снега и ремонтов подъездов в Мурманской области создана Ассоциация управляющих организаций и утверждён отраслевой Стандарт управления домами. В 2022 году 61% управляющих организаций присоединились к стандарту, а концу этого года соблюдать его требования будут 90% УК. Конкретно они обязались работать в «СМУТ», общаться с жителями в социальных сетях, работать с собственной аварийно-диспетчерской службой и с региональной «горячей линией» ЖКХ, контролировать объёмов потребляемых коммунальных ресурсов и вести электронное взаимодействие с министерством через систему «личных кабинетов», – сообщила Алёна Кузнецова.

Для обеспечения комфортных условий проживания в жилищном фонде в области действует единая «горячая линия» ЖКХ. Поступающие через единый бесплатный региональный номер заявки жителей передаются в «личный кабинет» управляющей компании, а их исполнение контролируется министерством. Также обеспечивать взаимодействие с УК позволяет единая информационная система «АИС ГЖИ» – сообщения, поступающие из социальных сетей и портала «Наш Север», направляются в УК для добровольного устранения. В итоге, на данный момент доля нарушений, устраненных до проведения проверок, составляет 88,2%.

«Отдельно стоит отметить, что активизированная в последнее время работа с жителями в социальных сетях позволяет вести оперативный мониторинг проблемных вопросов для сокращения времени реакции на обращения жителей. Из поступивших за 2023 год 8033 обращений рассмотрено 7156, в работе находится 877. Инспекторами проведено 784 проверки, выявлено 552 нарушения, вынесено 304 постановления о привлечении к административной ответственности. В адрес управляющих организаций выдано 1348 предписаний и предостережений, из которых исполнено 1290», – подчеркнула профильный министр.

Ещё одно важное направление плана «На Севере – жить» – стимулирование создания ТСН (ТСЖ). Помощь желающим создать товарищества оказывается министерством, органами местного самоуправления, профессиональным сообществом. Инициируются публикации в СМИ, проводятся образовательные семинары, встречи и массовые мероприятий с жителями. В итоге за год под прямое управление собственников перешло восемь многоквартирных домов в Мурманске, Оленегорске, Кольском и Кандалакшском районах.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, по поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области работает единая «горячая линия» по вопросам ЖКХ. Заявки принимают по номеру 8-800-250-78-25 с 08.00 до 21.00 ежедневно. Приём заявок в остальное время осуществляет автоответчик с последующей расшифровкой сообщений операторами.