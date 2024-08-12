В рамках плана «На Севере – жить» в Кандалакше завершены дорожные работы

В рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в Кандалакше завершен ремонт 8 участков дорог.

В микрорайоне Нива-3 на улицах Батюты, Чкалова и Наймушина выполнено обновление покрытия проезжей части и тротуаров, помимо этого на улице Батюты заменены металлические пешеходные ограждения. Объём работ на указанных участках составил около 7,7 тысячи квадратных метров.

Кроме обновления покрытия проезжей части, на улице Пронина выполнена замена люков и бортового камня, а на улице Первомайская выполнено устройство искусственных дорожных неровностей. На этих двух участках объём работ составил около 3,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в ходе дорожной кампании также завершен ремонт участков дорог на улицах Партизанская, Набережная и Путепроводная, где обновлено более 5 тысяч квадратных метров асфальта.

Всего на территории Кандалакши в этом году приведено в порядок около 15 тысяч квадратных метров дорожного полотна и свыше 1 тысячи квадратных метров тротуаров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/