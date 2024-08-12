20 тонн гуманитарного груза отправили из Мурманска в Курскую областьНа портале «Наш Север» стартовало голосование за инициативы жителей Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.08.24 12:30

В рамках плана «На Севере – жить» в Кандалакше завершены дорожные работы

В рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в Кандалакше завершен ремонт 8 участков дорог.

В микрорайоне Нива-3 на улицах Батюты, Чкалова и Наймушина выполнено обновление покрытия проезжей части и тротуаров, помимо этого на улице Батюты заменены металлические пешеходные ограждения. Объём работ на указанных участках составил около 7,7 тысячи квадратных метров.  

Кроме обновления покрытия проезжей части, на улице Пронина выполнена замена люков и бортового камня, а на улице Первомайская выполнено устройство искусственных дорожных неровностей. На этих двух участках объём работ составил около 3,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в ходе дорожной кампании также завершен ремонт участков дорог на улицах Партизанская, Набережная и Путепроводная, где обновлено более 5 тысяч квадратных метров асфальта.  

Всего на территории Кандалакши в этом году приведено в порядок около 15 тысяч квадратных метров дорожного полотна и свыше 1 тысячи квадратных метров тротуаров.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)Запрет на совершение сделок без личного участия собственника обеспечит безопасность вашей недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый пятый россиянин знает о цифровом рубле в подробностях, каждый четвертый пока не знает ничего-PRO Валюту (16+)Курс доллара подпрыгнул почти на 1,96 рубля, евро прибавил 1,50 рубля-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика