В рамках плана «На Севере – жить» в Коле подходит к завершению ремонт проспекта Миронова

В рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в текущем дорожно-строительном сезоне в Коле на проспекте Миронова ведётся ремонт проезжей части с подъездами и оборудованием парковочных мест.

Данный проспект является важнейшей транспортной артерией, соединяющей город Мурманск с посёлком Мурмаши и аэропортом Мурманск. На сегодняшний день выполнены работы по монтажу бортового камня, оборудованию парковочных мест и укладке нового асфальтобетона. Общий объём работ составил более 5 тысяч квадратных метров.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, для завершения всех работ осталось установить новый светофор с кнопкой переключения для перехода пешеходами проезжей части.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/