В рамках плана «На Севере – жить» в Мурманской области полностью обновлён контейнерный парк

С 2019 года в регионе реализуется инвестиционный проект на основе концессионного соглашения, в рамках которого построены и введены в эксплуатацию объекты обращения с твёрдыми коммунальными отходами: мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО в Кольском районе («Экотехнопарк»), мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск. Общий объём инвестиций составляет более 1,8 млрд рублей.

C докладом о деятельности по обращению с ТКО на территории Мурманской области 14 октября на оперативном совещании в правительстве региона выступил и.о. заместителя губернатора Алексей Лыженков.

Так, в сентябре текущего года в «Экотехнопарке» были проведены работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования мусоросортировочного комплекса общей стоимостью около 10 млн рублей. С момента запуска это первый масштабный ремонт, который затрагивает весь комплекс узлов и механизмов, обеспечивающих работу мусоросортировочного комплекса.

«По вашему поручению в рамках плана «На Севере – жить» на сегодняшний день в регионе полностью обновлён контейнерный парк», – отметил и.о. вице-губернатора.

Что касается замены изношенных ёмкостей, в текущем году Мурманский филиал АО «Ситиматик» приобрёл и установил 1030 контейнеров для смешанных ТКО, в том числе 50 контейнеров нового типа «с капюшоном» – специальным приспособлением, которое позволяет помещать внутрь пакеты с ТКО, не открывая крышку. При этом содержание бака не разносится ветром и недоступно для птиц и животных. Однако, анализ комментариев в социальных сетях свидетельствует о том, что контейнеры нового типа не нашли положительного отклика у жителей, и региональному оператору рекомендовано рассмотреть иные модификации контейнеров, например, с педалями для поднятия крышек, а также заглубленных контейнеров и техники для их эксплуатации.

Для организации обращения с ТКО на территории отдалённых населённых пунктов региональным оператором закуплены четыре шкафа-модуля для раздельного сбора отходов на территории Терского и Ловозерского районов. Летом из сел Чаваньга и Чапома вывезено соответственно 19 и 25 биг-бэгов раздельно собранных отходов. Также аналогичные шкафы-модули закуплены и доставлены в Краснощелье. С мест базирования воинских частей в населённых пунктах Вайда-губа и Дальние Зеленцы в текущем году вывезено 100 куб. метров ТКО.

Отдельно Алексей Лыженков рассказал о подготовке техники мусоровывозящих компаний к работе в зимний период. Учитывая опыт прошлых сезонов, руководством крупного оператора ООО «Эковывоз» пересмотрены графики планового технического обслуживания и текущего ремонта, проводится плановая закупка сезонных шин для спецтранспорта. Дополнительно приобретены три единицы спецтехники, которые будут направлены на усиление вывоза крупногабаритных отходов.

«Хочу обратить внимание регионального оператора на необходимость усиления контроля за техническим состоянием специализированной техники, обеспечения оперативной замены вышедшей из строя техники, соблюдения утверждённых графиков, а Мингосжилстройнадзор прошу усилить контроль за работой городских служб и управляющих организаций по расчистке подъездных путей в зимний период и межсезонье», – обратился Алексей Лыженков.

Как уточняет региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, коммунальную услугу по обращению с ТКО оказывает единый региональный оператор – АО «Ситиматик». Транспортировку осуществляют четыре мусоровывозящие организации в рамках заключённых договоров.

В случае обнаружения переполненных контейнеров или необходимости вывоза крупногабаритных отходов заявку можно оставить как на единую региональную линию ЖКХ 0051, так и по телефону «горячей линии» АО «Ситиматик» 8 (800) 707-13-71. Региональный оператор обязан оперативно отрабатывать все поступающие заявки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/