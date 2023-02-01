В рамках плана «На Севере – Жить» в Мурманской области в 2022 году установлены 82 детских игровых и спортивных комплекса

Вчера в ходе заседания правительства Мурманской области заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства региона Мария Гаврилова доложила о выполнении мероприятий плана «На Севере – Жить» в 2022 году. В его рамках в Кольском Заполярье установлены 82 детских игровых, спортивных и скейт-комплекса практически во всех муниципальных образованиях.

Традиционно особое внимание было уделено благоустройству дворов. В минувшем году капитальный ремонт выполнен на территориях, прилегающих к 232 многоквартирным домам в 26 муниципалитетах.

Преобразились 45 общественных пространств.

«Хочется отметить, что новые современные пространства становятся точками притяжения жителей и гостей Кольского Заполярья. На общественных территориях проводятся яркие мероприятия: выпускной «Арктические берега» на набережной в Коле, празднование Дня России на морской набережной «Город у Белого моря» в Кандалакше», – отметила вице-губернатор – профильный министр Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в рамках плана «Наш Мурманск» реализованы 10 мероприятий. В том числе создан уникальный культурный хаб «Контейнер-холл», второй год подряд проводится фестиваль урбан-арта «Рост», благодаря которому преображается облик микрорайона Роста.

В части градостроительной деятельности Мария Гаврилова отметила, что в рамках совершенствования системы территориального планирования в 2022 году введена в промышленную эксплуатацию Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Мурманской области, которая в конце года была интегрирована в аналогичную систему федерального уровня. На платформе размещается вся актуальная градостроительная документация, необходимая при жилищном и промышленном строительстве.

В планах министерства на 2023 год – продолжить совершенствование системы территориального планирования Мурманской области; благоустроить придомовые территории 115 многоквартирных домов, 20 новых общественных пространств и арт-объектов, в том числе в малых городах. Продолжатся работы по обустройству детских игровых, спортивных и скейт-комплексов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24237&page=1