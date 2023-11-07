В рамках плана «На Севере – жить» в нашем регионе обновлено более 75% дорог местного значения

Итоги обновления дорог и транспорта в Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 10 месяцев 2023 года обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.

«Здесь нам определенно есть чем гордиться. За пять лет мы обновили более 81% парка общественного транспорта в Мурманской области. В ряде городов и муниципалитетов – на 100%», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также на 83% парк обновлён в Кандалакше, на 50% - в Ковдоре и на 51% - в городе-герое Мурманске. И четверть транспорта обновлена для работы на межмуниципальных сообщениях. Кроме того, появилось семь новых маршрутов.

«Мы продолжаем системно работать над цифровизацией в сфере транспорта. Например, 100% автобусов с регулярными перевозками по регулируемым тарифами отображаются через Яндекс.Карты, 2ГИС и систему ТранспортСевера.рф», – подчеркнул губернатор.

Особое внимание Андрей Чибис уделил обновлению дорог. Более 75% дорог местного значения приведено в нормативное состояние, а также 61% тротуаров входящих в состав автомобильных дорог. В этом году на 100% завершены работы на 124 улицах в Мурманской области и на 13 объектах в Мурманске. И ещё на 30 объектах сделаны работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Отдельный блок нашей работы посвящён усилению безопасности на дорогах. В том числе это включает в себя развитие подсистемы фотовидеофиксации нарушений ПДД и систему контроля соблюдения правил остановки и стоянки автотранспорта», – рассказал губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробнее о реализации мероприятий в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и нацпроекта «Безопасные качественные дороги» доложила министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.