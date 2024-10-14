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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.24 17:30

В рамках плана «На Севере – жить» в регионе полностью обновлён контейнерный парк и ликвидировано более 1500 свалок

Сегодня блок докладов на оперативном совещании был посвящен работе по обращению с отходами на территории Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис отметил, что экология – одно из важных направлений стратегического плана «На Севере – жить».

«С 2019 года была проделана масштабная качественная работа. Мы очистили береговую полосу общей протяжённостью более 220 километров; ликвидировали более 1500 свалок на 48 гектарах. Фактически перестала существовать самая крупная свалка за Полярным кругом, недалеко от Мурманска. Сейчас там оформляются юридические документы, но все уже видят, что её больше не существует», – отметил губернатор. 

Подробнее о рекультивации доложила и.о. министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона Зинаида Середа.

Также обсудили тему обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Мурманской области.

Губернатор Андрей Чибис напомнил, что в регионе реализуется инвестиционный проект, в рамках которого построены и введены в эксплуатацию экотехнопарк в Междуречье, а также мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровск и ЗАТО Североморск. По плану «На Севере – жить» полностью обновлен контейнерный парк. 

«Отдельный вопрос – это организация обращения с ТКО на территории отдаленных населённых пунктов нашего региона. Данный вопрос поднимали жители во время моей работы в Ловозерском и Терском районах. Для его решения в села Чаваньга и Чапома, Кранощелье были закуплены шкафы-модули для раздельного сбора мусора. Летом из населённых пунктов Терского района уже вывезено 44 биг-бэга раздельно собранных отходов», – сообщил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, помимо этого, в местах базирования воинских частей в населенных пунктах Вайда-губа и Дальние Зеленцы в текущем году вывезено 100 кубических метров ТКО.

И.о. заместителя губернатора Алексей Лыженков в своем докладе раскрыл тему более подробно.  

 

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «Ситиматик».

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