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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.23 13:30

В рамках плана «На Севере – Жить» в регионе реализуется комплекс мер по поддержке инвесторов

В рамках стратегического плана «На Севере – Жить» в Мурманской области реализуется комплекс мер по поддержке инвесторов, включающий административную помощь, меры налогового стимулирования, финансовое участие в значимых для жителей проектах, создание необходимой инфраструктуры. Об этом 31 января на заседании регионального правительства сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Продолжается реализация крупных инвестпроектов резидентами ТОР «Столица Арктики» и Арктической зоны России. Для их реализации в 2022 году приступили к реконструкции системы водоснабжения западного берега Кольского залива, в 2023 году приступят к реализации мероприятий по его электроснабжению, в рамках решения вопроса газификации региона ведётся работа по актуализации генеральной схемы газификации Мурманской области.

«В рамах проектного финансирования в 2022 приступили к реализации 2 значимых для региона проектов: строительству придорожного комплекса «Атлас» в Ловозере, который в 2023 году позволит решить проблему отсутствия АЗС в данном муниципалитете, а также созданию в Кировске аквапарка, который станет точкой притяжения как для гостей, так и для жителей области», – отметила Ольга Кузнецова.

В 2023 году в рамках реализации указанного механизма также рассматриваются проекты в социальной сфере и сфере туризма.

Привлечено финансирование для реализации таких социальных проектов, как строительство Дома культуры в Алакуртти, нового корпуса школы в Печенге и бассейна в Североморске, а также модернизация банного комплекса в Мончегорске.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, по итогам III квартала 2022 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила 97946 человек и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7% или на 10 тысяч человек. Отмечается рост численности субъектов МСП на 1,5% в целом, включая индивидуальных предпринимателей, – рост на 2,7%. Численность субъектов предпринимательства в регионе составляет 24 871 по итогам 2022 года.

По данным Управления федеральной налоговой службы по Мурманской области, несмотря на снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения в 2020-2022 году и продление данной льготы до 2025 года, поступления по налогу, уплаченному в связи с применением упрощенной системы налогообложения превысили уровень 2019 года (1926 млн рублей в 2019 году и 1931 млн рублей в 2022 году).

Итоги реализации плана «На Севере – Жить» в 2022 году высоко оценил и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

«Считаю, что минувший год был результативным, намеченное поступательно решается по всем направлениям – спорт и социальная политика, здравоохранение, образование, строительство инфраструктурных объектов. Для повышения качества жизни населения области нужно, прежде всего, развитие нашей экономики. В этом направлении сделаны серьезные шаги, в планах – реализация крупных инвестиционных проектов, о которых сообщила Ольга Кузнецова. Выполнение стратегического плана «На Севере – жить» в 2023 году будет продолжено. Каждый депутат областной Думы в своем округе обсудит с жителями озвученные мероприятия и, возможно, внесет дополнительные предложения. Уверен, совместными усилиями – правительства области и регионального парламента, при активном участии жителей, мы воплотим в жизнь все намеченные планы по развитию нашего края», – подчеркнул Сергей Дубовой.

 

Фото: https://vk.com/wall-120229555_88298?z=photo-120229555_457307551%2Falbum-120229555_00%2Frev

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